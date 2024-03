Ministério Público Federal abre vagas de estágio no DF

YR Yasmin Rajab

Inscrições estão abertas e poderão ser feitas até 17 de abril, no site do MPF. As provas ocorrerão em 25 de abril - (crédito: Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Ministério Público Federal (MPF) lançou edital de processo seletivo para estagiários no Distrito Federal. O edital, publicado nesta terça-feira (26/3), selecionará alunos em graduação de comunicação social e tecnologia da informação, além de estudantes de pós-graduação em direito.

Os estagiários de graduação receberão a bolsa no valor de R$ 1.027,82, enquanto o valor para pós-graduação sobe para R$ 2.055,65. Há possibilidade de jornada híbrida e os selecionados também terão direito ao auxílio-transporte de R$ 11,58 pelos dias de trabalho presencial.



Podem concorrer alunos dos seguintes cursos:

Tecnologia da informação: arquitetura e gestão de infraestrutura em TI, ciência da computação, computação, engenharia da computação, engenharia de redes, engenharia de software, gestão em tecnologia da informação, redes de computadores, segurança de redes de computadores, superior de tecnologia em redes de computadores, tecnologia de redes de computadores e tecnologia em segurança da informação.

Comunicação social: jornalismo, marketing, publicidade e propaganda, rádio e TV e relações públicas.

As inscrições estão abertas e os alunos poderão se inscrever até 17 de abril, na página do processo seletivo, no site do MPF. As provas estão marcadas para 25 de abril.