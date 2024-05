Parceria entre Ibmec-DF e Grupo Bali promove formação de novas lideranças

CB Correio Braziliense

Bali Park - (crédito: Divulgação)

Alunos da faculdade Ibmec-DF serão capacitados para o mercado de trabalho, por meio de uma parceria com o Grupo Bali Participações, detentora do Bali Park, Bali Resorts e o Quinta Eco Park. O Programa Jovens Talentos prevê, na fase inicial de implementação, a seleção de alunos de todos os cursos da unidade, que farão uma imersão no empreendimento que possui parque aquático, a maior praia artificial da América do Sul e atividades esportivas e aquáticas às margens do Lago Corumbá IV, em Goiás.

Com início dia 26 de junho, o programa de estágio terá duração total de 13 meses e foi inspirado nos programas de trainee de grandes corporações. Para o primeiro mês, serão selecionados oito alunos para atuarem na empresa, realizando um job rotation, ou seja, os participantes trabalharão em todas as áreas da organização.

Após um mês de imersão, quatro estudantes serão escolhidos para serem efetivados como estagiários, elaborando projetos nas áreas de operações, vendas e administrativo, sendo três sprints de três meses e três meses de rotina compartilhada na área de interesse do estudante. Após o processo, o Programa Jovens Talentos Bali/Ibmec definirá quais jovens serão efetivados na empresa, tendo por objetivo a preparação de sucessores para as lideranças do grupo Bali, que segue em ritmo acelerado de crescimento.

A avaliação será feita pelas lideranças dos setores. "O programa Jovem Talentos oferece entre outras oportunidades, remuneração acima da média, visibilidade da alta gestão, experiência prática em solução de problemas e formação acelerada para o jovem estagiário, muito diferente dos estágios encontrados normalmente no mercado”, afirma Lucas Marques, que antes de chegar ao posto de CEO do grupo, foi trainee.

Além de Lucas Marques, os estudantes selecionados terão contato constante com os sócios do Grupo Bali Participações, Frederico Costa, administrador com especialização em finanças pela Georgetown University (EUA) e também sócio da AVIVA (Rio Quente, Hot Park e Costa do Sauípe) e Tony Alves, com vasta experiência na gerência de grupos hospitalares de Brasília.

"A proposta elaborada pela empresa casa com os objetivos do nosso setor de Carreiras que visa motivar esses alunos a se capacitarem e dar abertura para que eles possam vivenciar rotinas em diversos setores, acelerando a aprendizagem e permitindo que eles também descubram com quais áreas possuem mais afinidade", observa Alinne Avelar, supervisora do setor de Carreiras do Ibmec DF.