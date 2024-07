Estágio: empresa abre inscrições para São Paulo e Rio; há vagas remotas

*A *REBECA ALVES DOS SANTOS

Programa de estágio procura por jovens interessados em tecnologia - (crédito: Shutterstock)

A empresa Ericsson, empresa de tecnologia com foco em plataformas digitais, está com inscrições abertas para vagas de estágio, até 30/8. O candidato deve acessar o link: VempraEricsson para se inscrever no programa. As vagas são destinadas a estudantes que possuem interesse em tecnologia e inovação, sendo 25% das vagas destinadas a mulheres cis, trans, não binários e negros.

A empresa disponibiliza para os selecionados benefícios como o bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, restaurante no local ou vale-refeição, horário flexível, day off, plataforma de desenvolvimento, wellhub, programa nutricional e programa de apoio ao colaborador.



As vagas do projeto são atribuídas para estudantes partir do segundo semestre, dos cursos de: engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia mecatrônica, engenharia eletrônica, engenharia de telecomunicações, tecnologia da informação, ciência da computação, sistemas de informação, ciência de dados, tecnologia em redes de computadores, administração, economia, marketing, publicidade, relações públicas, relações internacionais, ciências contábeis, comércio exterior, matemática, entre outros.

O processo seletivo é totalmente virtual e possui cinco etapas: entrevista, dinâmica de grupo, streaming, vídeo entrevista e entrevista final com os gestores. Assim que realizar todo o processo, o resultado será encaminhado ao candidato quando todos os resultados dos outros candidatos forem analisados.

Além disso, o estágio vai iniciar em dezembro de 2024 e possui a duração de dois anos, essas vagas estarão disponíveis para os escritórios na capital de São Paulo, além de Alphaville/SP, Rio de Janeiro (Barra da Tijuca), na fábrica em São José dos Campos/SP e no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Indaiatuba/SP e o estágio poderá ser totalmente remoto, híbrido ou totalmente presencial, dependendo do local e das necessidades da área.