Concursos: saiba o que é notícia nesta terça-feira (30/7)

RP Raphaela Peixoto FA Francisco Artur

O Iades foi escolhido para organizar o novo concurso do Conselho Federal de Medicina. O certame ofertará vagas de imediatas e formará cadastro reserva - (crédito: Divulgação Conselho Federal de Medicina)

Nesta terça-feira (30/7), o Diário Oficial da União traz a escolha da banca organizadora do concurso do Conselho Federal de Medicina (CFM), além do edital de abertura do concurso para Universidade Federal do Espírito Santo com vagas de nível médio e superior. Confira os principais destaques:



Banca definida

Conselho Federal de Medicina (CFM)

O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) foi escolhido para organizar o novo concurso do Conselho Federal de Medicina. O certame ofertará vagas de contratação imediata e formação de cadastro reserva para cargos de nível superior e médio.

O extrato de contrato foi publicado na edição desta terça-feira (30/7) do Diário Oficial da União. O documento estipula que a taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 70 e R$ 50 para os cargos de nível médio.

Serão ofertadas, segundo o projeto básico divulgado na semana passada, 122 vagas, sendo 19 imediatas e 103 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de profissional de suporte técnico e profissional analista superior.

Aditivo de vagas

O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) tornou público o aditamento de 228 vagas para o cargo de analista - especialização: tecnologia, ao quantitativo previsto no edital de abertura do concurso do SERPRO. O quantitativo será destinado para a convocação de candidatos classificados no cadastro de reserva, publicado no resultado final do certame publicado em novembro de 2023, observando o prazo de validade.

Leia também: Serpro anuncia convocação de 200 aprovados em concurso

Organizado pelo Cebraspe, o certame ofertou 602 oportunidades de preenchimento imediato para a carreira de analista de tecnologia.

As vagas serão distribuídas entre as seguintes localidades: Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo

Editais publicados

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo abriu o concurso público com 33 vagas para cargos de nível superior e médio. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da seleção no período entre 5 de agosto e 15 de setembro a custo de R$ 150 para cargos de nível superior e R$ 120 para cargos de nível médio.

Há oportunidades para nutricionista, dentista, oceanólogo, médico veterinário, médico, engenheiro, técnico de tecnologia da informação, técnico em contabilidade, técnico de laboratório e assistente em administração.

O certame será constituído de prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório e de prova prática para o cargo de Médico Veterinário/perfil: Cirurgia de animais de companhia, de caráter eliminatório e classificatório. Aprovados e nomeados receberão remuneração de até R$ 5.556,92.

Prefeitura de Rio Largo, Alagoas

Também foi publicado nesta terça-feira (30/7) o edital de abertura do concurso público para a prefeitura de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió. As vagas são para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com remuneração de até R$ 13.200.

Organizado pelo Instituto Indec, o certame conta com provas objetivas e práticas, a depender do cargo. As inscrições estão abertas entre os dias 30 de julho e 29 de agosto. A aplicação do certame está prevista para 22 de setembro.

Prefeitura de Lontras, Santa Catarina

Ainda na lista de concursos municipais, a prefeitura de Lontras, em Santa Catarina, abriu inscrições para um processo seletivo para formar cadastro reserva de candidatos com diversos níveis de escolaridade, desde alfabetizados até superior completo. De acordo com o edital, as vagas abrangem cargos como professor, fonoaudiólogo, assistente de serviços gerais e motorista. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da Actio Assessoria até o dia 20 de agosto. As taxas de inscrição variam entre R$ 50 e R$ 120. O processo seletivo será composto por uma prova escrita, prevista para o dia 8 de setembro. Para alguns cargos, haverá também prova de título e prova prática. O processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal.

Alteração do cronograma

Prefeitura de Olinda

O cronograma do concurso da prefeitura de Olinda, Pernambuco, sofrerá alteração devido a “necessidade de ajustes no edital”, segundo o comunicado publicado na página oficial do certame. A previsão que o novo cronograma seja divulgado em 11 de agosto. Consequentemente, o período de inscrições, que seria aberto no domingo (30/7), foi adiado.

A seleção oferta 449 vagas de níveis médio, técnico e superior distribuídas em sete secretarias municipais. Os salários são de até R$ 3.900, além de benefícios. O edital foi publicado em junho deste ano.

*Matéria em atualização