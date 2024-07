Sebrae abre processo seletivo para candidatos negros

*A *REBECA ALVES DOS SANTOS

Sebrae abre processo seletivo para pessoas negras, com inscrições até o dia 5 de agosto - (crédito: Gomez)

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abriu as inscrições para um processo seletivo que tem como foco a diversidade e a inclusão. A seleção dá preferência a candidatos negros e oferece 11 vagas imediatas, com formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 14,9 mil a R$ 18,7 mil, com os seguintes benefícios: plano de saúde e assistência odontológica, previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-alimentação/refeição, vale-transporte, auxílio-creche e babá, entre outros. Os aprovados terão jornada de 40 horas semanais, em regime CLT.

O organizador do certame é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e as inscrições devem ser feitas no site https://www.cebraspe.org.br/concursos/SEBRAE_24 até o dia 5/8, às 18h, com uma taxa de R$ 50. A contratação para as vagas designadas para cada perfil será prioritariamente para candidatos negros e, caso não haja candidatos aprovados com esse perfil, a vaga será preenchida pela ampla concorrência.

O processo seletivo possui três fases: prova objetiva de conhecimento, com 50 questões, e prova discursiva; análise curricular e documental; e entrevista por competências. Todas as etapas possuem caráter eliminatório e classificatório. A prova de conhecimento vai acontecer em 8 de setembro e os locais serão informados no site do Cebraspe.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter graduação e pós-graduação completas, além de experiência comprovada. As áreas exigidas são: eventos, estatística, turismo, marketing, cerimonial e protocolo, gestão de projetos, relações públicas, comunicação, publicidade e propaganda, design gráfico, design de produto, ciência da computação, engenharia de software, engenharia de usabilidade, interação humano-computador, design de experiência do usuário, design de interfaces, direito, direito legislativo, direito tributário, direito empresarial, tecnologia da informação, gestão e governança de tecnologia da informação, infraestrutura de tecnologia, banco de dados e segurança da informação.