Empresa de tecnologia abre vagas de emprego para PcD no DF

FN Fabio Nakashima*

A Montreal, empresa do setor de tecnologia, está com vagas abertas para o cargo de Digitador, com salário de R$1.475,88 - (crédito: Divulgação/Lucas Neri)

A Montreal, empresa de tecnologia da informação no Brasil, está com inscrições abertas para preencher 17 vagas de digitador, somente para PcD, em Brasília (DF), oferecendo uma jornada de 6 horas diárias pela manhã ou à tarde, de acordo com a disponibilidade do candidato. O salário é de R$ 1.475,88 e o pacote de benefícios inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, ticket alimentação e total pass. As inscrições vão até 23/11 e podem ser feitas neste link.

O processo seletivo, que envolve uma entrevista individual e um teste de digitação, será realizado presencialmente no Parkshopping Corporate, Torre 2, 1º andar. Analista de recursos humanos sênior da Montreal, Fernanda Esther Costa destacou seu compromisso com um ambiente inclusivo. "Na nossa empresa, acreditamos que a inovação nasce da diversidade. Valorizamos o talento de todos e estamos comprometidos em criar um ambiente acessível e inclusivo", afirmou.

Os requisitos e qualificações da vaga são: ensino médio completo, informação básica em informática e experiência anterior em função similar.

Saiba Mais Trabalho & Formação Banco do Brasil abre vagas para jovem aprendiz

Banco do Brasil abre vagas para jovem aprendiz Ensino superior Capes pede mais R$ 500 mi no orçamento para a ciência brasileira em 2025

Capes pede mais R$ 500 mi no orçamento para a ciência brasileira em 2025 EuEstudante Pé-de-Meia Licenciatura e CNU docente serão lançados em novembro, diz ministro

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues