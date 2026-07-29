TJDFT divulga resultado final da seleção de estagiários de 2026

Nathallie Lopes

O TJDFT informou que a maior parte das oportunidades costuma ser destinada a estudantes de Direito no DF - (crédito: Magnific)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) divulgou, nesta quarta-feira (29/7), o resultado final do processo seletivo de estagiários para 2026. A seleção foi realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e contempla vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

O processo foi destinado a estudantes regularmente matriculados nos ensinos médio, técnico e superior, de instituições públicas e privadas. As listas com os candidatos aprovados estão disponíveis no site do CIEE.

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De acordo com o edital, 10% das vagas são reservadas a estudantes com deficiência, conforme a Lei nº 11.788/2008, e 30% a candidatos autodeclarados negros, pretos ou pardos, seguindo a Resolução nº 336/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O TJDFT informou que a maior parte das oportunidades costuma ser destinada a estudantes de Direito no DF. Por isso, candidatos aprovados em outras regiões também poderão ser convocados para atuar na capital, conforme previsto no edital.

A jornada de estágio será de 20 horas semanais, com quatro horas diárias, em horário definido pelo setor de atuação. O trabalho será, em regra, presencial, mas a possibilidade de atividades remotas poderá ser autorizada pelo supervisor do estágio.

Os estagiários de nível médio e técnico receberão bolsa-auxílio de R$ 583, enquanto os estudantes de nível superior terão direito a R$ 976. Além disso, todos os selecionados terão auxílio-transporte de R$ 297 por mês de estágio presencial.