MPF abre estágio com bolsas de até R$ 2 mil; veja como participar

Amanda S. Feitoza

MPF abre segunda seleção para estagiários em todo o país - (crédito: Arte: Comunicação/MPF)

O Ministério Público Federal (MPF) abriu o segundo processo seletivo de estágio de 2026 com oportunidades para estudantes de nível médio, graduação e pós-graduação. As vagas estão distribuídas entre o Distrito Federal e 19 estados, e as inscrições podem ser feitas até 16 de agosto pelo site (selecaoestagio.mpf.mp.br).

A seleção contempla unidades do MPF no Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

O candidato deve preencher a ficha de pré-inscrição e encaminhar a documentação exigida dentro do prazo previsto no edital. As inscrições começaram em 30 de julho e serão encerradas às 23h40 de 16 de agosto.

As oportunidades para estudantes de nível médio são destinadas aos cursos de Administração e Técnico em Informática. Já para a graduação, o processo contempla áreas como Direito, Comunicação Social, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Biblioteconomia, Arquivologia, Ciências Sociais, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Educação Física, Geologia, Oceanologia, Secretariado e Tecnologia da Informação. Na pós-graduação, há vagas para Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Engenharia Civil e Secretariado Executivo.

A distribuição das vagas e do cadastro de reserva varia conforme a unidade escolhida pelo candidato. O processo também prevê reserva de vagas de 10% para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros e 10% para minorias étnico-raciais, incluindo povos indígenas e comunidades tradicionais, mediante declaração no ato da inscrição.

A prova objetiva será aplicada de forma on-line em 30 de agosto, e o resultado está previsto para 21 de outubro. Para participar da avaliação, é obrigatório possuir cadastro na plataforma Gov.BR e acessar o sistema de provas com, pelo menos, 72 horas de antecedência. Em algumas unidades, a seleção poderá incluir uma segunda etapa, com prova subjetiva, análise do rendimento acadêmico ou do índice geral do curso, conforme previsto no edital local.

Os aprovados cumprirão jornada de 20 horas semanais, com possibilidade de ampliação para 30 horas e atuação em regime híbrido, combinando atividades presenciais e remotas.

A bolsa mensal será de R$ 792 para estudantes de nível médio, R$ 1.320 para graduação e R$ 2.640 para pós-graduação. Os estagiários também receberão auxílio-transporte de R$ 12 por dia de atividade presencial. O horário da prova será divulgado posteriormente pela unidade onde o candidato estiver inscrito e seguirá o horário de Brasília.

Leia também: Ministério Público Federal abre processo seletivo para contratação de estagiários

Serviço

2º Processo Seletivo de Estágio do MPF 2026

Inscrições: até 16 de agosto

Prova objetiva on-line: 30 de agosto

Resultado previsto: 21 de outubro

Quem pode participar: estudantes de nível médio, graduação e pós-graduação, conforme os cursos previstos no edital.