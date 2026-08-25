Instituto abre inscrições para estágio remunerado de medicina até 30 de agosto

Correio Braziliense

Processo seletivo inclui prova escrita presencial em 4 de setembro e análise curricular - (crédito: Reprodução / Into)

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) está com inscrições abertas até 30 de agosto para o processo seletivo de estágio não obrigatório para estudantes de medicina. As inscrições podem ser realizadas a, no link disponível no site do Into: https://www.into.saude.gov.br/. O processo seletivo será composto por prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação curricular.

Os candidatos deverão cursar o 7º, 8º ou 9º períodos no segundo semestre de 2026, em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A carga horária do estágio é de 20 horas semanais, com bolsa de R$ 1.055,89 e auxílio-transporte. As vagas são para estágio em regime presencial exclusivamente no INTO/MS — Avenida Brasil, nº 500, São Cristóvão/RJ.

A aplicação da prova escrita está marcada para 4 de setembro, de forma presencial no auditório do Instituto. No momento da identificação na entrada da prova escrita será obrigatório para os candidatos, a entrega do currículo Lattes impresso e grampeado aos comprovantes documentais exigidos para a fase de análise curricular.