Inscrições para programa de residência jurídica do PGE-SP terminam nesta quinta

RP Raphaela Peixoto

A prova está prevista para ser realizada no dia 29 de setembro -

O período de inscrições do processo seletivo do Programa de Residência Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) termina nesta quinta-feira (29/8). Interessados podem por meio do site da Fundatec, ao custo de R$ 120. A prova está prevista para ser realizada no dia 29 de setembro.

Podem se inscrever no processo seletivo os candidatos que possuam diploma de bacharel em Direito e que estejam devidamente matriculados em um curso de pós-graduação, seja lato ou stricto sensu, na área de Direito, em uma instituição de ensino reconhecida oficialmente. A validação da matrícula deverá ser apresentada no momento do ingresso no programa.

O programa oferece 300 vagas, sendo 12 vagas destinadas à unidade da PGE em Brasília, além de cadastro reserva. Há possibilidade de teletrabalho em todas as unidades. Serão reservadas vagas para candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (40% do total de vagas) e pessoas com deficiência em face da classificação obtida (10% do total de vagas).

Os alunos-residentes receberão bolsa-auxílio de R$ 1.903,98, além de auxílio-transporte, seguro contra acidentes pessoais, além de outros benefícios. A carga horária é de 20 horas semanais. O programa tem duração de 24 meses.