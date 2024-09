Docentes da UnB atuam na capacitação de líderes das forças de segurança na África

MR Marina Rodrigues

Iniciativa foi possível pela parceria da UnB com a Academia Nacional de Polícia (ANP), que, desde 2016, capacitou duas turmas de mestrado - (crédito: Reprodução/Secom UnB)

A convite da Polícia Federal do Brasil (PF), os professores da Universidade de Brasília Marina Moreira e Francisco Coelho, do Programa de Pós-Graduação Profissional em Administração Pública da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (Face/UnB), participaram ativamente da capacitação de 28 líderes das forças de segurança pública em Guiné-Bissau, país da África Ocidental que faz fronteira, ao norte, com o Senegal. A missão humanitária ocorreu entre 26 e 30 de agosto, com o objetivo de compartilhar conhecimentos sobre planejamento estratégico, inovação em segurança pública, estratégias de monitoramento e avaliação de desempenho, governança e gestão.

Tendo em vista a precária situação do país, que está entre os 20 mais pobres do mundo, Marina Moreira destaca a importância da iniciativa e ressalta o caráter emergencial da missão. “É um lugar devastado por sucessivos golpes de Estado, com metade das crianças fora da escola e dificuldades básicas, como o fornecimento de eletricidade. A missão foi uma tentativa de contribuir com o desenvolvimento institucional em um contexto muito difícil”, comenta.



A formação contou com membros das quatro forças de segurança da Guiné-Bissau, como a Polícia Judiciária e a Guarda Nacional, além de um delegado e dois agentes administrativos da PF brasileira. "Foi um momento único para todos nós, ensinando técnicas de governança em um país com pouca estrutura, mas com muita vontade de aprender e melhorar a gestão pública”, pontua Francisco Coelho.

Parceria

A Academia Nacional de Polícia (ANP) promove iniciativas voltadas à formação de policiais brasileiros e de outros países lusófonos — que compartilham a língua e a cultura portuguesas. A corporação tem parceria firmada com a UnB desde 2016, resultando, até então, na formação de duas turmas de mestrado voltadas para delegados, agentes, escrivães e peritos.

“Em razão dela (parceria), fomos convidados para integrar a comitiva. A PF já fez muitas missões lá, e essa é a primeira vez que a temática não é atividade policial. Eles entenderam que os golpes de Estado destruíram a economia e a governabilidade. Por isso, a importância de um curso sobre gestão pública”, explica Marina, coordenadora adjunta do mestrado profissional em administração pública.

De acordo com os docentes, há planos para realizar esse tipo de missão humanitária também em outros países, como Haiti, na América Central, e São Tomé e Príncipe, na África Central. “A missão foi um passo importante para o Brasil continuar colaborando com nações que enfrentam desafios de governança. A troca de conhecimentos não foi apenas teórica, foi um verdadeiro aprendizado mútuo”, compartilhaMarina. Além da capacitação, a equipe foi ao encontro da embaixadora do Brasil na Guiné-Bissau, Cláudia de Borba Maciel, em visita técnica.

Com informações da Secom UnB.