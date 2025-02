SISU 2025: Prazo para matrículas nas universidades termina hoje

MS Mirna Silveira

As matrículas dos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 podem ser realizadas até esta segunda-feira (3/2). Após o atraso de um dia na divulgação dos resultados, que foram lançados apenas em 27 de janeiro, o Ministério da Educação (MEC) estendeu o período de matrículas nas instituições públicas. O prazo anterior valia até a última sexta-feira (31/1).

Os resultados podem ser conferidos acessando o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É de responsabilidade dos estudantes se atentar aos procedimentos e documentos necessários para a matrícula em cada instituição, conforme o edital. Findado o período de matrículas, as instituições devem lançar as vagas ocupadas no sistema até o dia 6 de fevereiro.

Lista de Espera

As universidades têm entre 12 de fevereiro e 30 de setembro para publicar no sistema os nomes dos candidatos que foram classificados para a lista de espera. O prazo para a inscrição na lista de espera foi até a última sexta-feira (31/1).

