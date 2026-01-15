Lista de selecionados para o Preparação DF é divulgada

Os candidatos selecionados para o programa Preparação DF já podem conferir a lista de convocados e devem ficar atentos ao prazo de matrícula, que ocorre até 27 de janeiro de 2026, das 8h às 22h. Para confirmar a participação, é obrigatório comparecer presencialmente aos locais de realização dos cursos e apresentar a documentação necessária para validação dos requisitos.
A matrícula será efetivada somente após a análise e comprovação da compatibilidade dos documentos com o perfil exigido e com a escolaridade mínima, respeitando o limite de vagas disponíveis. Os candidatos que não apresentaram os comprovantes no momento da inscrição deverão levá-los agora em versão original.
Entre os documentos exigidos estão: Carteira de Identidade (RG) ou documento oficial com foto, com comprovação de CPF; comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho; e comprovante de escolaridade mínima, correspondente a ensino médio incompleto.
O edital também prevê que, em casos excepcionais, poderão ser aceitos candidatos que não consigam comprovar escolaridade e/ou residência fixa. Deve ter autorização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda (SEDET/DF), como forma de ampliar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Os alunos selecionados e considerados aptos a ingressar no programa terão direito a uma série de benefícios, incluindo kit educando (com material didático e escolar), duas camisetas de uniforme, lanche diário e auxílio-transporte, garantindo melhores condições para a permanência e o aproveitamento nas atividades.
A previsão de início das aulas do programa Preparação DF é 6 de fevereiro de 2026, marcando o começo das atividades formativas para os novos alunos.
