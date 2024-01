Palestra de juiz abre incubadora de projetos voltada para negros no DF

CB Correio Braziliense

Desde que assumiu a magistratura em 2007, o juiz do Tribunal de Justiça do DF e Territórios, Fábio Esteves, acredita não apenas no esforço e dedicação, mas também em uma dose de oportunidade - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

O Planetário de Brasília receberá, na próxima quinta-feira (11/1), às 19h, uma palestra ministrada por Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do DF e Territórios e professor da Escola de Magistratura do Distrito Federal. A participação do magistrado abre a programação da Incubadora Igualando Oportunidades — que oferecerá seis meses de acompanhamento de novos projetos e ideias para pessoas negras.

Negro, filho de pai analfabeto e mãe dona de casa, Fábio Esteves tornou-se o pioneiro de sua família a ingressar na universidade. Desde que assumiu a magistratura em 2007, o juiz credita seu sucesso não apenas esforço e dedicação, mas também a uma dose de oportunidade. “Escolhi a carreira mirando a possibilidade de transformação, não só da minha vida, mas do contexto social", destaca Fábio, que lidera a iniciativa Educação em Direito, programa que oferece gratuitamente noções de direito e cidadania a pessoas de baixa renda.

O Projeto Igualando Oportunidades é uma incubadora voltada para empreendedores afrodescendentes que visa fortalecer as habilidades na área de tecnologia da informação, promovendo inclusão no mercado de trabalho e impulsionando o afroempreendedorismo. As inscrições estão abertas para aqueles que desejam aprimorar uma ideia, compreender como transformar um projeto em realidade ou iniciar sua própria startup.

A participação é gratuita e aberta a todos, independentemente de experiência prévia. As atividades podem ser realizadas on-line ou presencialmente, conforme a disponibilidade dos participantes, e é possível revisitar as aulas e palestras a qualquer momento pelo YouTube. A incubadora oferece treinamentos, mentorias especializadas, uma rede de contatos e experiências ao longo de 40 encontros, incluindo oficinas, palestras e meetups, durante os seis meses de atividades.

O projeto é uma iniciativa do Instituto Multiplicidades, executado pelo Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis (IBRACHICS), com o fomento do Ministério Público do Trabalho do DF e Territórios (MPTDFT) e apoio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (SECTI DF).



Faça a pré-inscrição neste link.