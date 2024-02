As profissões com maiores e menores rendimentos do Brasil em 2023

NL Nathallie Lopes

Um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego a partir dos dados coletados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou um ranking das profissões com maiores e menores salários do Brasil em 2023. No topo da lista ficou o cargo de diretor de crédito, com o salário médio de R$ 47,7 mil e, no lado oposto, estão os apresentadores de festas populares, com rendimentos de R$ 936,07.

De acordo com o levantamento disponibilizado ao Correio pelo MTE, diretores de diversas áreas, gerentes de tecnologia, engenheiros e médicos tiveram os maiores salários de contratação no Brasil. Os dados do Caged são coletados das empresas do setor privado com carteira assinada, e não incluem trabalhadores informais.



Confira as 30 ocupações com maiores rendimentos:

Ocupação - Salário

Diretor de Crédito (Exceto Crédito Imobiliário)

R$ 47.725,21

Diretor de Mercado de Capitais

R$ 36.660,50

Diretor de Serviços de Informática

R$ 32.339,62

Diretor de Riscos de Mercado

R$ 31.931,27

Diretor de Produção e Operações da Indústria de Transformação, Extração Mineral e Utilidades

R$ 28.223,85

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

R$ 27.488,59

Diretor de Recursos Humanos

R$ 26.509,68

Diretor Comercial

R$ 24.704,48

Diretor Comercial em Operações de Intermediação Financeira

R$ 23.667,04

Diretor de Suprimentos

R$ 22.929,50

Diretor de Produtos Bancários

R$ 21.562,82

Diretor de Compliance

R$ 21.285,23

Diretor de Marketing

R$ 19.552,88

Diretor de Operações de Serviços de Armazenamento

R$ 19.030,73

Diretor Financeiro

R$ 18.794,18

Diretor de Produção e Operações em Empresa Florestal

R$ 18.752,09

Diretor de Planejamento Estratégico

R$ 18.281,42

Diretor de Relações de Trabalho

R$ 17.371,76

Gerente de Segurança de Tecnologia da Informação

R$ 17.311,30

Gerente de Desenvolvimento de Sistemas

R$ 17.029,56



Engenheiro Aeronáutico

R$ 16.874,76

Diretor de Produção e Operações de Turismo

R$ 16.632,42

Diretor Geral de Empresa e Organizações (Exceto de Interesse Público)

R$ 16.062,00

Diretor de Operações Comerciais (Comércio Atacadista e Varejista)

R$ 16.039,79

Diretor de Operações de Serviços de Transporte

R$ 15.588,95

Engenheiro de Minas (Projeto)

R$ 15.578,88

Diretor de Serviços de Saúde

R$ 15.427,38

Diretor de Operações de Obras Pública e Civil

R$ 15.355,03

Diretor de Produção e Operações de Alimentação

R$ 15.025,78

Médico da Estratégia de Saúde da Família

R$ 14.838,74

Confira as 30 ocupações com menores rendimentos:

Ocupação - Salário

Apresentador de Festas Populares

R$ 936,07

Gandula

R$ 1.179,79

Trabalhador da Exploração de Castanha

R$ 1.301,19

Charuteiro a Mão

R$ 1.307,98

Trabalhador na Cultura de Dende

R$ 1.311,49

Agente Indígena de Saúde

R$ 1.313,67

Produtor na Olericultura de Frutos e Sementes

R$ 1.314,28

Professor de Terapia Ocupacional

R$ 1.316,73

Trabalhador da Cultura de Fumo

R$ 1.316,74

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

R$ 1.320,60

Moedor de Sal

R$ 1.321,21

Criador de Camarões

R$ 1.322,68

Criador de Asininos e Muares

R$ 1.323,75

Recepcionista de Casas de Espetáculos

R$ 1.338,16

Trabalhador no Cultivo de Trepadeiras Frutíferas

R$ 1.338,68

Trabalhador na Cultura de Coco-Da-Baia

R$ 1.339,90

Agente Indígena de Saneamento

R$ 1.346,80

Camareiro de Embarcações

R$ 1.348,72

Trabalhador no Cultivo de Espécies Frutíferas Rasteiras

R$ 1.350,91

Sacristão

R$ 1.357,54

Trabalhador da Exploração de Acaí

R$ 1.359,82

Trabalhador da Exploração de Raízes Produtoras de Substâncias Aromáticas, Medicinais e Tóxicas

R$ 1.364,96

Líder de Rampa (Transporte Aéreo)

R$ 1.365,32

Produtor de Especiarias

R$ 1.366,20

Trabalhador da Cultura de Cacau

R$ 1.367,43

Trabalhador da Cultura de Guarana

R$ 1.378,15

Refinador de Sal

R$ 1.390,51

Gelador Industrial

R$ 1.394,60

Confeccionador de Artefatos de Couro (Exceto Sapatos)

R$ 1.397,10

Seringueiro

R$ 1.399,74

