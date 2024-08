Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial abre vagas de emprego

ME Maria Eduarda Lavocat*

Sede ABDI - (crédito: Crédito João Miguel/ABDI)

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) abriu, nesta quarta-feira, (21/8), as inscrições para processo seletivo com o objetivo de contratar quatro analistas de produtividade e inovação por prazo determinado. Os candidatos podem se inscrever até até as 23h59 do dia 1/9 por meio do site.

Serão realizadas etapas eliminatórias e classificatórias para a seleção de analistas em quatro áreas: mapeamento e gestão de processos/projetos, direito, economia e dados. O salário oferecido para cada cargo é de R$ 9.007,41.

Os candidatos devem possuir formação superior e comprovar experiência profissional mínima de seis meses em áreas relacionadas. A contratação será por um período inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por até 24 meses, em regime presencial e sob as normas da CLT.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues