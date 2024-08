Prazo de recurso de candidatos do CPNU termina hoje

MB Maria Beatriz Giusti

Depois da liberação dos gabaritos preliminares oficiais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), ontem, os candidatos têm dois dias para recorrer sobre eventuais discordâncias quanto à formulação das questões ou das provas. Os recursos devem ser enviados na área do candidato, pelo site da Fundação Cesgranrio, banca realizadora do exame, até hoje.



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), órgão responsável pela organização do certame, informou que não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo.

Em várias salas do exame no Distrito Federal, os candidatos não foram informados de que precisariam marcar o tipo da prova da manhã no cartão de respostas junto com a identificação biométrica e grafológica. E, apesar de os fiscais, na parte da tarde, tranquilizarem as pessoas de que isso não seria um problema, na noite de segunda-feira, o MGI emitiu uma nota informando que, após consulta jurídica e à banca realizadora, "as pessoas que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas, em respeito ao edital, ocorrerá a eliminação dos candidatos".

Para auxiliar os candidatos, os cursinhos preparatórios para concursos indicaram possíveis questões que podem ser elegíveis ao recurso. Questões com termos imprecisos ou com mais de uma possibilidade de resposta são indicadas pelos cursinhos para recurso. Caso a questão seja cancelada, após a análise e correção do recurso, os pontos relativos àquela questão serão dados a todos os candidatos que fizeram aquele bloco de prova.

As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas em 8 de outubro, e os candidatos também terão dois dias para realizar os pedidos de revisão das questões discursivas, ou seja, nos dias 9 e 10 de outubro. O resultado definitivo da seleção está previsto para ser divulgado em 21 de novembro, e a convocação dos servidores aprovados para a posse ocorrerá em janeiro de 2025.

Abstenção de 54,12%

O CPNU foi o maior concurso público da história, mas menos da metade dos 2,1 milhões de inscritos comparaceram aos mais de 70 mil locais do certame em 228 municípios. Segundo o órgão, 970 mil pessoas fizeram as provas e a abstenção foi de 54,12%. "dentro da média dos concursos".

"Tivemos cerca de um milhão de participantes, de quase todos os municípios brasileiros, e estamos muito felizes com esse alcance gigantesco e com o resultado que já é o maior processo seletivo para o serviço público da história do Brasil. Esse formato inovador com certeza auxiliará na melhoria do serviço público nacional", afirmou a chefe do MGI, ministra Esther Dweck.

