Concurso PCDF: Edital com 100 vagas para agente de custódia está pronto

O novo edital do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para o cargo de agente de custódia deve ser divulgado em breve. De acordo com o delegado-geral da instituição, José Werick de Carvalho, o edital de abertura já está pronto. A seleção ofertará 100 vagas.



A informação foi compartilhada durante uma cerimônia em homenagem ao Dia do Policial de Custódia, ocorrida na última segunda-feira (19/8). Além disso, Werick mencionou que haverá 50 vagas imediatas e outras 50 destinadas ao cadastro reserva.

“Estamos prontos para lançar o edital. Serão 50 vagas disponíveis imediatamente e mais 50 para o cadastro reserva. Tudo isso com o objetivo de fortalecer a carreira de agente de custódia, que não pode ser negligenciada ou extinta apenas por conta das mudanças nas atribuições”, afirmou o delegado-geral.

Polícia Militar também tem previsão de um novo concurso

Além da PCDF, a Polícia Militar também tem previsão de um novo concurso. A banca já foi definida e a escolhida foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O concurso será para oficiais e serão ofertadas 147 vagas de preenchimento imediato. Além deste, a corporação também tem outro certame previsto, para tenentes.