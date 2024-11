Dia a Dia promove feirão de empregos nesta quinta-feira (28/11)

CB Correio Braziliense

Atacadão Dia a Dia do SIA oferece oportunidades para diversos cargos a partir das 9h - (crédito: Atacadão Dia a Dia/Divulgação)

O Dia a Dia Atacadista vai realizar um feirão de empregos com diversas oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. O evento, que contará com workshops, espaço com parceiros, como Sesc e Unyleya, e vagas para diversas áreas, ocorrerá no estacionamento da loja do SIA nesta quinta-feira (28/11), das 9h às 17h.

A iniciativa tem como objetivo oferecer um espaço para que os candidatos possam se preparar para o mercado de trabalho e ter acesso a diferentes oportunidades. Durante o feirão, os participantes poderão se candidatar a vagas, participar de workshops sobre a empresa, benefícios e dicas para entrevistas, além de aproveitar os serviços oferecidos pelos parceiros.

Dia a Dia promove feirão de empregos nesta quinta (28/11) (foto: Divulgação)

“Estamos cientes de que boa parte do brasiliense encontra dificuldades para achar seu primeiro emprego, ou ingressar no mercado de trabalho, e pensando nisso, o Dia a Dia propôs fazer um grande evento, que não vai só beneficiar nossos futuros colaboradores, mas também suprir nossas necessidades de mão de obra” afirma Branco Amaral, conselheiro do Dia a Dia.