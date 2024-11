Emprego: semana começa com 798 vagas abertas no Distrito Federal

Além da remuneração, todas as vagas contam com outros benefícios. - (crédito: Divulgação/EBC)

Para começar bem a semana, as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 798 vagas de emprego nesta segunda-feira (18/11). Os salários vão até R$ 2,8 mil.

Os rendimentos mais atrativos são para duas vagas de motorista carreteiro, em Samambaia (R$ 2,8 mil), duas para consultor de vendas, em Taguatinga, e uma para eletrotécnico, em São Sebastião (R$ 2,5 mil).

Também são oferecidas duas vagas para padeiro, no Lago Sul, três para pedreiro, três para ladrilheiro e cinco para moldador de bloco, no Guará, com salários de até R$ 2,4 mil.

Do total de oportunidades, 13 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), sendo cinco para operador de telemarketing, no Cruzeiro, três para auxiliar de cozinha e duas para auxiliar de limpeza, na Asa Sul, duas para artífice de manutenção e uma para eletricista, na Zona Industrial.

Para esse público, os salários são de até R$ 2.255,09 e todos os postos exigem ensino médio completo. Além da remuneração, todas as vagas contam com outros benefícios.

Quem quiser participar dos processos seletivos precisa cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir até uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que o candidato não seja selecionado para alguma das vagas do dia, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Com informações da Agência Brasília