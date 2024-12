Ônibus furtado na estação do Park Way é interceptado na BR-020

Um ônibus foi furtado na na estação do Park Way na tarde desta quarta-feira (11/12). - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um ônibus furtado na estação do Park Way na tarde desta quarta-feira (11/12) foi interceptado por policiais militares na BR-020. Os militares deram ordem de parada ao veículo, mas o ônibus foi jogado contra as viaturas e colidiu em uma delas. Foram efetuados disparos nos pneus na tentativa de parar o veículo. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) interceptou o veículo na entrada de Planaltina, sentido Formosa. O suspeito de furtar o ônibus foi encaminhado ao hospital e posteriormente à 16ª DP.

A Pioneira, empresa responsável pelo ônibus, esclareceu em nota que o veículo foi furtado por volta das 13h30, na estação do Park Way. No momento da ação, o veículo estava vazio, sem passageiros ou rodoviários.