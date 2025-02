Empresa Nova casa distribuidora anuncia vagas de emprego

CB Correio Braziliense

Inscrições podem ser feitas a qualquer momento. - (crédito: Divulgação)

A empresa Nova Casa Distribuidora está com vagas abertas para o Departamento Logístico e Contábil, para os cargos de: carga e descarga de produtos e assistente de contabilidade. O horário de trabalho é noturno e de madrugada.

Os requisitos para carga e descarga de produtos são: ensino fundamental completo; disponibilidade para o horário noturno (madrugada); e para os homens, deve possuir certificado de dispensa do exército. Para assistente de contabilidade, os critérios são: graduação em andamento em contabilidade, economia,

adminsitração ou áreas afins; vivência com conciliação contábil, fornecedor, impostos; folha de pagamento. Classificação e integração contábil.

Os benefícios são: refeição na empresa sem desconto; incentivo à alimentação conforme assiduidade de R$ 200; plano de saúde com mensalidade gratuita e coparticipação; vale-transporte pago em dinheiro; convênio com o Serviço Social do Comércio (Sescc); bônus de produtividade de até R$ 600; adiantamento salarial; cesta de Natal e parcerias com descontos em faculdades locais.

O endereço da empresa é: Nova Casa Distribuidora de Materiais para Construção, CJ 03 LTS 01 A 06 15, 16, POLO JK, em Santa Maria, no Distrito Federal. As inscrições seguem por tempo indeterminado e podem ser feitas por meio do e-mail: https://shre.ink/bIuA.