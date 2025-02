Estudantes brasileiros levam inovação social a Portugal

FN Fabio Nakashima*

Cinco equipes de estudantes e educadores brasileiros embarcam para Lisboa, de 16 a 23 de fevereiro, para apresentar seus projetos inovadores e de impacto social, premiados pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) na 2ª Edição do Desafio Liga Jovem. A iniciativa se consolidou como a maior competição brasileira de empreendedorismo e tecnologia na escola, registrando um recorde de 55 mil inscritos no ano de 2024.

A programação da Missão Internacional inclui apresentações oficiais dos projetos em centros de tecnologia, na Embaixada do Brasil em Portugal e na Câmara Municipal de Oeiras, além de oportunidades profissionais e de networking no SINFO Tech Conference — maior conferencia de tecnologia de Portugal, e uma imersão turística em Lisboa e Cascais.

Os projetos

Entre os cinco projetos que serão apresentados, destaca-se o vencedor na categoria ensino médio, o Grudinho QUIAMA, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Câmpus São Gonçalo. Trata-se de um adesivo que funciona como repelente de insetos e também como um tratamento de alergia após a picada pelo mosquito. Para Ohana Diniz, integrante da equipe, essa vitória representa um passo importante para levar a tecnologia ao mercado. "Fico feliz em poder contribuir com uma causa tão importante na área da saúde. Espero que essa experiência ajude a dar mais visibilidade ao nosso projeto."

Na categoria educação superior, o destaque é a equipe Apeîara Mapas, do Amapá, que criou um mapa tátil para auxiliar a mobilidade de pessoas com deficiência visual. Segundo a orientadora da equipe, professora Leila Ribeiro, foram muitos desafios até a vitória. "É uma emoção forte que vivenciamos. Sabemos da importância da acessibilidade e queremos que esse projeto ajude muitas pessoas."

O Rio Grande do Sul será representado por duas equipes. O Chama Violeta, vencedor na categoria ensino fundamental, propõe uma plataforma de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Para a estudante Joana Souza, essa conquista tem um significado especial. "É uma emoção muito grande vencer esta competição, ainda mais representando um coletivo de 20 meninas da minha região. Fico feliz em poder contribuir para uma sociedade melhor." Já o projeto AGAIA, da categoria educação profissional, desenvolveu um dispositivo de alerta para deslizamentos de terra em áreas de risco. Para a aluna Rafaela Biehl, a competição foi desafiadora. "Todos os projetos são incríveis, então não dava para imaginar se iríamos ganhar ou não. As equipes estão de parabéns."

Além disso, uma equipe do Rio de Janeiro, que ficou em 2º lugar na categoria educação profissional, também participará da missão. O projeto Kaffy – Música Por Outros Olhos desenvolveu um aplicativo acessível para ensino de música a pessoas com deficiência visual. Um dos integrantes da equipe, Lucas Almeida, comemora a conquista. "Nosso projeto foi pensado para ser acessível e inclusivo. Ter a oportunidade de levá-lo para fora do Brasil é incrível."

O que dizem os organizadores

Para Elaine Novetti, gestora do Desafio Liga Jovem e analista de Educação Empreendedora do Sebrae, a segunda edição foi intensa e emocionante. "Tivemos projetos tão potentes, tão prontos para o mercado, que impressionaram a equipe de jurados. Não à toa, o Desafio se consolidou como a maior competição de empreendedorismo na escola do Brasil. Os 55 mil inscritos e, em especial, os 100 finalistas, nos deixam e levam um grande legado." Já Jaciara Cruz, fundadora do Instituto Ideias de Futuro, destaca a maturidade dos projetos apresentados. "Os estudantes vieram muito bem preparados, com argumentos consistentes e muita confiança em seus projetos. Parte disso se deve ao processo de preparação durante as etapas eliminatórias, mas também ao fato de que eles estão propondo soluções viáveis para problemas urgentes das suas comunidades."

A 2ª Edição do Desafio Liga Jovem alcançou números expressivos, com 54 mil estudantes e orientadores inscritos e 12 mil projetos entregues. Durante a competição, 600 projetos passaram pela etapa estadual, reduzindo-se a 104 na etapa regional, até que os 100 finalistas foram selecionados para a fase final. Ao longo do processo, os projetos foram avaliados dentro de seis grandes temas: meio ambiente e sustentabilidade, educação, inclusão social e direitos humanos, sustentabilidade e empreendedorismo, cultura e artes, além de saúde e bem-estar.