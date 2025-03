Instituições do DF ofertam capacitação em tecnologia da informação

JG Júlia Giusti*

A área de tecnologia da informação (TI) tem despontado como uma das mais promissoras no mercado de trabalho nos próximos anos, de acordo com o Fórum Econômico Mundial (FEM), atraindo trabalhadores, fomentando empregos e gerando lucros. Porém, por trás da grande demanda por profissionais nessa área, empresas têm exigido, cada vez mais, qualificação para lidar com as ferramentas tecnológicas.

Isso é evidenciado pelo Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027, do Observatório Nacional da Indústria (ONI), que prevê, até 2027, a necessidade de formação de 14 milhões de trabalhadores no Brasil. No DF, o total é de 186 mil, entre formação de novos profissionais e aprimoramento dos que estão inseridos no mercado. Para TI, a estimativa é de que 23,4 mil profissionais sejam formados. Com isso, especialistas defendem a capacitação na área para garantir oportunidades no mercado e a qualidade dos serviços.

Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senac) é uma das instituições que oferecem capacitação em tecnologia da informação entre as modalidades de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e programas de aprendizagem profissional, qualificações e aperfeiçoamentos. Ao todo, são 70 cursos presenciais na área de tecnologia, entre eles, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência de dados, segurança cibernética, programação em jogos digitais e inteligência artificial (IA). As matrículas podem ser feitas pelo site www.df.senac.br.

Segundo o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, a metodologia aplicada é o ensino prático e reflexivo, acompanhando as demandas do mercado tecnológico e partindo de conhecimentos básicos, como uso de Excel, Word e PowerPoint, até os mais avançados, como desenvolvedor de sistemas e administrador de dados. Ele conta que, de 2022 a 2024, o número de matrículas no Senac aumentou 31%, totalizando mais de 6 mil só no ano passado, o que mostra a expansão da procura pelo campo de TI.

"Hoje, hotéis, restaurantes, supermercados e todo o setor de comércio, serviço e turismo necessitam de profissionais com conhecimento nessa área. Então, esse portfólio que o Senac disponibiliza, certamente, é um diferencial para a inserção do mercado de trabalho", declara. O analista de tecnologia e games do Senac, Antonio José de Sousa, complementa: "Os alunos saem preparados para as demandas reais do mercado, com habilidades técnicas e socioemocionais, o que se torna um diferencial competitivo."



Giovanna de Souza, 22, fez o curso de assistente de TI no Senac (foto: Arquivo pessoal)

Ao perceber as vantagens de uma formação em tecnologia, Giovanna de Souza, 22 anos, fez o curso de assistente de TI e considera que a experiência foi fundamental para o desempenho de suas funções como profissional na parte administrativa. "Eu aprendi a digitar corretamente, mexer com Excel e me qualifiquei para ser ágil e usar a lógica. Isso abriu portas para outras dimensões da tecnologia", relata.

Daniel Almeida, 15, escolheu fazer o curso de desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio para se preparar para o curso superior de engenharia de software na Universidade de Brasília (UnB). Ele considera que a experiência está sendo "ótima", expandindo suas noções técnicas com exercícios práticos: "Caso meu plano de cursar engenharia não dê certo, essa área de sistemas é mais uma opção para trabalhar."

Daniel Almeida, 15, faz o curso de desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio no Senac (foto: Arquivo pessoal)

Yan Fellippe Basílio, 22, buscou o curso de tecnologia em desenvolvimento de sistemas pelo espírito curioso de criação e inovação. Ele diz que a formação está sendo proveitosa pela aquisição de linguagens em tecnologia e programação e competências sociais. "A formação está me ajudando a desenvolver networking (contatos), habilidades para resolução de problemas e como tratar as pessoas, importantes para meu estágio em RH", expõe. Ele deseja crescer na carreira como desenvolvedor de soluções.

Yan Fellippe Basílio, 22, faz tecnologia em desenvolvimento de sistemas no Senac (foto: Arquivo pessoal)

IFB

Outra instituição que oferece capacitação em TI é o Instituto Federal de Brasília (IFB). A instituição oferta formações de nível básico, técnico e de graduação, majoritariamente presenciais e com duração de 1 a 4 anos. Entre as opções, estão técnico em informática, desenvolvimento de sistemas, manutenção e suporte em informática, operador de computador e programador de dispositivos móveis. As matrículas podem ser feitas pelo site www.ifb.edu.br.

Para o diretor sistêmico de tecnologia da informação (DTIC) no IFB e professor de TI João Victor Oliveira, a busca expressiva pela capacitação na área é motivada pela ampliação de soluções usando IA, o grande volume de dados a serem processados e o risco de ataques cibernéticos. Por isso, ele defende: "Com mais formação, os profissionais de TI têm uma abertura maior para novas oportunidades, salários melhores e chances de se manterem atrativos no mundo do trabalho."

No IFB, o diretor diz que os estudantes podem se aperfeiçoar desde o ensino médio, favorecendo "uma base sólida para ingresso na faculdade", até o ensino superior, proporcionando "a verticalização do ensino, atualização conforme as tendências tecnológicas e facilitando a inserção no mercado."

Marcos Campos, 24, cursou ciências da computação no IFB (foto: Arquivo pessoal)

Marcos Campos, 24, cursou ciências da computação no IFB e se beneficiou da formação pela "carência de profissionais em tecnologia durante a pandemia", o que lhe abriu oportunidades que exigiam essa graduação. Hoje, atuando como analista de sistemas, ele busca uma vaga no exterior, percebendo o estudo como caminho para a estabilidade.

João Pedro Ramos, 23, migrou do curso de física na UnB para tecnologia em sistemas para internet no IFB. "O curso foi essencial para minha capacitação técnica e prática, além das experiências acadêmicas, projetos e estágio que levaram ao crescimento profissional". Hoje, ele é desenvolvedor de sistemas e pretende se especializar para ser reconhecido no setor de TI.

Anelise dos Santos, 36, transicionou do jornalismo para desenvolvimento de sistemas no IFB (foto: Arquivo pessoal)

Assim como João, Anelise dos Santos, 36, também resolveu transicionar de carreira e está finalizando o curso técnico em desenvolvimento de sistemas no IFB. "O mundo estava mudando rápido demais, e minha primeira graduação, jornalismo, tem grandes desafios à frente". Ela conta que o curso de tecnologia foi "intenso", pela exigência dos cálculos e conceitos de lógica, mas também pela questão do gênero e da idade. "Minha sala é formada majoritariamente por homens com menos de 25 anos e, muitas vezes, me sentia constrangida de perguntar algo. Mas, aos poucos, percebi que todos tinham a mesma dúvida e comecei a me expor mais", relata.

Atualmente, Anelise é estagiária de desenvolvimento back end de software no IFB e elogia que, além de adquirir competências para atuar nessa área, o curso trouxe oportunidades de conhecer empresas parceiras, participar de projetos e workshops de grandes marcas. "Sinto-me motivada e trabalho com muito mais ânimo em comparação à minha antiga profissão. Confesso que é desafiador competir em lugares predominantemente masculinos e sentir a pressão da idade, mas eu estou aqui para incentivar outras mulheres e mães a pensarem nessa carreira", compartilha, orgulhosa.

