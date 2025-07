RP Raphaela Peixoto

Termina às 23h59 desta sexta-feira (25), no horário de Brasília, o prazo para inscrições na primeira edição da Prova Nacional Docente (PND). Os interessados devem se cadastrar por meio do Sistema PND, disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O mesmo prazo vale para solicitação de atendimento especializado e uso de nome social por pessoas trans.

Podem se inscrever: estudantes concluintes dos cursos de licenciatura inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025 e professores formados em licenciatura que desejem participar de concursos e processos seletivos das redes de ensino que adotem os resultados da PND como critério de admissão a partir de 2026.

Para os candidatos que não obtiveram gratuidade na inscrição ou tiveram o pedido de isenção negado, a taxa é de R$ 85 e deve ser paga até a próxima quinta-feira (31), em bancos, casas lotéricas ou por meio de aplicativos bancários.

Segundo o edital da PND 2025, puderam solicitar isenção da taxa os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde e estudantes que já constam como inscritos no Enade.

A aplicação da prova está marcada para 26 de outubro de 2025. O exame seguirá os moldes do Enade das Licenciaturas, conforme diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A avaliação será dividida em duas partes: a primeira abordará a formação geral docente, com 30 questões objetivas e uma questão discursiva comum a todas as áreas; a segunda trará 50 questões específicas da área de formação do candidato, como matemática, física, geografia, entre outras.

Embora não tenha caráter de concurso público, a PND poderá ser adotada como etapa de processos seletivos por estados e municípios que aderirem à iniciativa. Além da prova, os processos seletivos poderão incluir avaliações práticas e análise de títulos.