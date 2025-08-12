Sesi destina R$ 4,4 milhões a projetos com soluções digitais em saúde

GB Gabriel Botelho

O lançamento aconteceu nas dependências da Casa Firjan, no Rio de Janeiro - (crédito: Sesi/Divulgação)

O Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI) lançou, nesta terça-feira (12/8), um projeto denominado como Inova MES. A iniciativa será responsável por destinar R$ 4,4 milhões em projetos, pesquisas e e estudos que apresentem soluções digitais para o setor de saúde. O lançamento ocorreu na Casa Firjan, no Rio de Janeiro.

De acordo com o próprio órgão, os recursos vão poder ser usados por empresas e startups. A iniciativa, além disso, é parte de "diversos editais de fomento", lançados aolongo do ano passado, junto a R$ 13,4 milhões destinados a criação de ecossistemas e hubs de inovação no Brasil.

O evento conta ainda com uma série de painéis sobre inovação em saúde para os trabalhadores da indústria. Será apresentado, ainda, o Hub de Saúde, um ambiente digital destinado à conexão entre empresas industriais do estado, além de instituições públicas e privadas e healthtechs.

Descrito como uma iniciativa do Centro de Referência em Saúde da Firjan SESI, o Hub de Saúde faz parte de investimentos feitos pelo órgão em 2024. Foram realizados, inclusive, por meio da Plataforma Inovação para a Indústria, com foco no apoio às empresas por meio de soluções que promovam a eficiência e a produtividade.