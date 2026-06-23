Inscrições para 'Prêmio Espírito Público' terminam neste sábado (29/6)

Thamires Pinheiro

Iniciativa valoriza projetos de transformação no serviço público com premiações de R$12 mil - (crédito: Divulgação/Prêmio Espírito Público )

Enquanto muitas vezes o serviço público pode aparecer associado apenas a burocracias e dificuldades, existem profissionais que trabalham diariamente para criar soluções que mudam a realidade de comunidades. É justamente esse tipo de iniciativa que o Prêmio Espírito Público busca reconhecer em sua 8ª edição. Os interessados podem se inscrever até o próximo sábado (29/6),

Criado pela República.org, organização dedicada ao fortalecimento do serviço público brasileiro, o prêmio é voltado para servidores públicos de todo o Brasil que desenvolveram ideias capazes de melhorar serviços oferecidos à população, além de funcionar como uma vitrine para projetos que permanecem desconhecidos fora dos órgãos onde foram criados.

Ao longo das edições anteriores, a premiação destacou iniciativas de diferentes regiões do país, mostrando que mudanças dentro das administração pública podem moldar a vida dos cidadãos.

Quem pode participar

Podem se inscrever servidores que atuam em órgãos da administração pública direta ou indireta, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Para concorrer, é necessário ter pelo menos cinco anos no serviço público e apresentar um projeto que já esteja em funcionamento. As iniciativas podem ser individuais ou desenvolvidas por equipes.

A premiação contempla sete áreas de atuação, que refletem alguns dos principais desafios enfrentados pelo país. São elas: educação, saúde, segurança, desenvolvimento social, gestão de pessoas, transformação digital e meio ambiente e emergência climática.

Projetos de digitalização de serviços, melhorias no atendimento ao cidadão, ações voltadas para comunidades vulneráveis e iniciativas ambientais são alguns exemplos de trabalhos que podem ser reconhecidos. A proposta é mostrar que a transformação do setor público também acontece a partir de pequenas mudanças realizadas por quem conhece de perto as necessidades da população.

Segundo a organização, as iniciativas são avaliadas a partir de critérios específicos para cada categoria, levando em consideração aspectos como impacto, inovação e capacidade de gerar melhorias concretas. Os vencedores de cada categoria recebem um prêmio de R$12 mil como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.

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Nas sete edições anteriores, o prêmio já reuniu mais de 11 mil interessados e avaliou mais de 4 mil projetos. Ao todo, mais de 100 histórias de servidores foram reconhecidas em diferentes áreas do Brasil. Para a organização, dar visibilidade a esses profissionais também ajuda a mudar a percepção sobre o serviço público. As inscrições para a 8ª edição do Prêmio podem ser feitas no site oficial da premiação.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares