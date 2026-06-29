MEC Livros: acervo é ampliado com obras em inglês e espanhol

Correio Braziliense

O aplicativo MEC Livros, do Ministério da Educação, oferece agora um acervo ampliado com milhares de novas obras e títulos em vários idiomas - (crédito: Divulgação/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) ampliou o acervo da plataforma MEC Livros com 7.832 novas publicações em inglês e espanhol. As obras estão disponíveis em suas versões originais, incluindo clássicos da literatura e sucessos contemporâneos.

Entre os autores disponíveis estão William Shakespeare, Virginia Woolf, George Orwell e Emily Brontë, para os leitores de língua inglesa. Para os de espanhol, há obras de Gabriel García Márquez, Federico García Lorca e Teresa Orbegoso.

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As novas incorporações também incluem títulos em português de editoras como HarperCollins Brasil, Fósforo, L&PM, Peirópolis, Ciranda, Callis e Hedra. Com a atualização, o MEC Livros passa a ter 17.610 obras em português, 6.468 em inglês e 2.724 em espanhol.

Aprendizagem de idiomas

A novidade fortalece a plataforma MEC Idiomas, voltada ao ensino gratuito de línguas estrangeiras. As obras permitem que os estudantes apliquem o conhecimento adquirido no aplicativo lendo textos autênticos em seus idiomas de origem.

O MEC Idiomas, disponível em versão web e aplicativo, oferece cursos autoinstrucionais de inglês e espanhol. Os níveis vão do básico (A1) ao avançado (C2), com cerca de 800 aulas, exercícios e atividades de gamificação. A plataforma conta com mais de 212 mil usuários ativos.

Os estudantes podem realizar testes de proficiência, seguir trilhas de aprendizagem personalizadas e praticar conversação com inteligência artificial. Também é possível obter certificados ao concluir as etapas do curso. A ferramenta integra o programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), que fortalece a formação linguística de alunos e profissionais da educação pública.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.