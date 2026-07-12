Estratégias projetam o Brasil com gestão de excelência que fortalece as regiões e agregam valor à sustentabilidade

Patrick Selvatti

TRA-1207-capa_trabalho_2.jpg - (crédito: maurenilson)

Se na primeira parte da série de reportagens — publicada em 28 de junho — a transformação se dá por meio da valorização das pessoas — seja com o enriquecimento humano ou com a democratização da educação —, essa segunda tem por propósito revelar como a administração pode impulsionar o desenvolvimento econômico ao fortalecer setores estratégicos da economia criativa.

Um exemplo dessa visão está na Aicon Ações Cinematográficas , empresa brasiliense que nasceu para suprir uma deficiência histórica do mercado audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo e que, hoje, atua como uma das principais fornecedoras de infraestrutura técnica para produções da região Centro-Oeste.

O recente reconhecimento internacional do cinema brasileiro, impulsionado por produções como os filmes Ainda estou aqui — que contou com atuação da Aicon nas cenas gravadas em Brasília — e O agente secreto, recolocou o país no centro das discussões sobre a força de sua produção cultural. Segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine), o setor audiovisual movimenta mais de R$ 25 bilhões por ano na economia brasileira e impacta diretamente uma cadeia que envolve centenas de milhares de trabalhadores em atividades que vão muito além das telas, alcançando áreas como serviços, turismo, transporte e tecnologia.

Mais do que conquistas artísticas, essas obras evidenciam o potencial do audiovisual como ferramenta de desenvolvimento econômico, geração de empregos, fortalecimento da identidade nacional e projeção internacional do Brasil. Embora atue nos bastidores das produções, a Aicon Ações Cinematográficas defende uma visão de gestão que enxerga o audiovisual como uma indústria estratégica para o país e como um instrumento capaz de transformar realidades por meio da cultura.

Histórias sendo contadas

A empresa existe desde 2018, mas o fundador, Messias Filho, é um profissional que trabalha em sets de filmagem desde a década de 1990 e, por isso, o filho e sócio Isaac Aicon cresceu acompanhando de perto o trabalho de centenas de profissionais responsáveis por transformar ideias em narrativas capazes de emocionar plateias. Essa vivência moldou uma visão de gestão baseada na valorização do capital humano e no entendimento de que nenhuma tecnologia substitui talento, criatividade e formação contínua. “Na Aicon, a gestão não é feita apenas olhando planilhas ou números. Ela é feita entendendo a realidade do set, ouvindo equipes, antecipando problemas e investindo em estrutura para que o criativo possa acontecer com segurança e eficiência. Empresas fortes são construídas por pessoas fortes”, resume Isaac.

Essa preocupação ganha relevância especial em Brasília. Embora a capital federal possua uma tradição importante no cinema nacional, boa parte da estrutura do mercado audiovisual brasileiro ainda permanece concentrada entre Rio de Janeiro e São Paulo. Para Isaac, fortalecer polos regionais significa ampliar vozes, perspectivas e narrativas capazes de representar a diversidade do país. “O Brasil é extremamente criativo, mas ainda precisamos descentralizar mais o crescimento da indústria”, afirma.

Liderada por Messias Filho e Issac Aicon, a Aicon Ações Cinematográficas trabalhou nas filmagens em Brasília do vencedor do Oscar Ainda estou aqui (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Para o mestre em economia Fábio Lúcio Costa, o empoderamento de produtoras e empresas de infraestrutura técnica locais representa um passo decisivo para que o audiovisual brasileiro deixe de ser visto apenas como manifestação cultural e passe a ocupar posição estratégica na economia. Segundo ele, que também é presidente do Conselho Regional de Administração (CRA) do Pará, quando o país amplia sua capacidade técnica, reduz a dependência de serviços estrangeiros, diminui custos de produção, gera empregos qualificados e cria condições para disputar espaço no mercado internacional em igualdade de condições. “Fortalecer a base técnica local significa transformar o audiovisual em um setor industrial competitivo, capaz de aliar a criatividade brasileira aos elevados padrões técnicos exigidos globalmente”, afirma.

A ascensão do cinema brasileiro nos grandes festivais e premiações internacionais também reforçam, segundo Isaac, a necessidade de democratizar o acesso ao mercado audiovisual. Por isso, a Aicon passou a investir não apenas em produções consolidadas, mas também na formação de novos realizadores. Oficinas gratuitas, encontros técnicos, workshops e premiações destinadas a cineastas independentes fazem parte de uma estratégia que busca ampliar oportunidades para uma nova geração de profissionais.

Com o lançamento do prêmio de R$ 20 mil em locação no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e de R$ 10 mil no Curta Brasília, a empresa acredita que apoiar festivais e produtores independentes é fortalecer o futuro do audiovisual brasileiro. “Muitas vezes, grandes talentos surgem justamente em produções menores e independentes, mas encontram dificuldades de acesso à estrutura técnica necessária para transformar boas ideias em obras competitivas. Quando a Aicon cria prêmios de apoio, o objetivo vai muito além da entrega de equipamento. Estamos tentando criar oportunidades reais para que novos realizadores consigam elevar o nível técnico das suas produções”, acrescenta Isaac.

A iniciativa parte da convicção de que talentos frequentemente surgem longe dos grandes centros e que a renovação do setor depende da criação de caminhos de acesso para esses criadores. “Acreditamos que esse é um papel importante dentro da nossa visão de ESG, principalmente no aspecto social. Não adianta falar sobre crescimento do audiovisual sem investir em formação de pessoas e democratização do acesso ao conhecimento técnico”, avalia o administrador.

A democratização das ferramentas de produção audiovisual também é vista como uma oportunidade de transformação social. Se antes produzir imagens de qualidade era privilégio de poucos, hoje celulares e novas tecnologias permitem que estudantes, criadores independentes e pequenos produtores contem suas histórias para o mundo. De acordo com Isaac, esse movimento amplia o alcance da cultura brasileira e robustece a economia criativa. “Cada vez mais pessoas entram nesse universo com uma preocupação estética e narrativa maior. Isso expande o mercado e revela novos talentos”, observa.

Em um cenário global em que a economia criativa representa cerca de 3% do PIB mundial, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o fortalecimento do audiovisual brasileiro se insere também como uma estratégia de posicionamento internacional. Nesse contexto, a atuação de empresas como a Aicon deixa de ser apenas operacional e passa a integrar um movimento mais amplo de construção cultural e econômica do país.

Isaac aponta que o maior gargalo da indústria do audiovisual na capital federal ainda é a estrutura de mercado e a continuidade de investimento: “Brasília possui talentos muito fortes, profissionais qualificados e uma geração extremamente criativa surgindo no audiovisual, mas ainda faltam mais investimentos contínuos, fortalecimento da cadeia produtiva e maior integração entre formação, mercado e iniciativa privada”.

O administrador acredita que Brasília vive um momento muito importante porque começou a desenvolver uma mentalidade mais empresarial dentro do audiovisual. “Isso pode transformar completamente o futuro do setor na região”, reflete. “Acredito que, com visão estratégica, incentivo estrutural e investimento em pessoas, o setor do audiovisual pode se tornar uma das grandes forças econômicas e criativas do país nas próximas décadas”, conclui Isaac.

Priscila Bentes criou o Circuito Elegante e o Selo XIS (foto: Fábio Ortolan)

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