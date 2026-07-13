Lei reforça licença remunerada para pós de professores da rede pública

Nathallie Lopes

Professores da rede pública ganham maior segurança jurídica para solicitar o afastamento remunerado - (crédito: Freepik)

Os professores da educação básica da rede pública passaram a contar com uma garantia mais clara na legislação para investir na formação profissional. A Lei nº 15.462/2026 deixa explícito que a licença remunerada prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) pode ser utilizada para cursos de qualificação, pós-graduação e pesquisas na área educacional.

Na prática, a norma não cria um novo benefício. O direito ao aperfeiçoamento profissional com afastamento remunerado já era previsto na LDB, mas o texto da lei não especificava quais atividades poderiam ser enquadradas nessa modalidade. Com a mudança, passam a constar expressamente cursos de especialização, mestrado, doutorado e pesquisas voltadas à educação.

A alteração busca reduzir interpretações divergentes por parte dos sistemas de ensino sobre o uso da licença para formação continuada. Com a previsão expressa na legislação, professores da rede pública ganham maior segurança jurídica para solicitar o afastamento remunerado quando atenderem às regras estabelecidas por seus respectivos sistemas de ensino.

A nova lei teve origem no Projeto de Lei 96/2024, de autoria do deputado federal Idilvan Alencar (PSB-CE). A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado antes de ser sancionada pela Presidência da República e publicada no Diário Oficial da União (DOU).