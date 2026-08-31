Unicamp promove Feira de Empregabilidade para Pessoas Negras

Correio Braziliense

Edição de de 2026 conta com mais de 20 empresas confirmadas - (crédito: Divulgação )

Uma das principais feiras de oportunidades do país voltada à profissionalização de pessoas negras e pardas ocorre na próxima quarta-feira (2/9), no prédio da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), em Campinas. O 5º Encontro com Unicamp Black Network (UBN) é um evento com entrada gratuita, com inscrição e retirada do ingresso pelo site oficial até a data do evento.

O festival conta com estandes que explicam conhecimentos e expectativas sobre o plano de carreira e mercado de trabalho; fortalecer a troca de contatos e tirar todas as dúvidas. O encontro ainda contará com a oportunidade de os participantes atualizarem a foto para o LinkedIn gratuitamente.

Uma das novidades da edição 2026 é a realização de uma mentoria voltada para profissionais seniores, com mais de quatro anos de carreira. O público ainda participa de sorteios de bolsas para cursos de inglês e outros brindes, além de receber ecobag, copo e camiseta.

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