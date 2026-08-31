Unicamp promove Feira de Empregabilidade para Pessoas Negras

Uma das principais feiras de oportunidades do país voltada à profissionalização de pessoas negras e pardas ocorre na próxima quarta-feira (2/9), no prédio da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), em Campinas. O 5º Encontro com Unicamp Black Network (UBN) é um evento com entrada gratuita, com inscrição e retirada do ingresso pelo site oficial até a data do evento.
O festival conta com estandes que explicam conhecimentos e expectativas sobre o plano de carreira e mercado de trabalho; fortalecer a troca de contatos e tirar todas as dúvidas. O encontro ainda contará com a oportunidade de os participantes atualizarem a foto para o LinkedIn gratuitamente.
Uma das novidades da edição 2026 é a realização de uma mentoria voltada para profissionais seniores, com mais de quatro anos de carreira. O público ainda participa de sorteios de bolsas para cursos de inglês e outros brindes, além de receber ecobag, copo e camiseta.
Serviço
- 5º Encontro com Unicamp Black Network (UBN) – Campinas-SP
- Local: Prédio da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest)
- Data: 2 de setembro
- Horário: 15h às 20h
- Entrada: Gratuita
- Inscrições e Retirada de ingressos: www.sympla.com.br/evento/encontro-com-ubn-2026/3332320
- Organização: Unicamp Black Network (UBN)
- Informações: www.instagram.com/ubn.unicamp
Saiba Mais
- Ensino superior Painel no IESB discute exigência de diploma para jornalistas e futuro da categoria
- Estágio Nubank abre 50 vagas para estágio com foco em inteligência artificial
- Educação básica SP abre matrículas para novos estudantes da rede estadual no dia 1º de setembro
- Concursos São Paulo autoriza concurso com 5 mil vagas para professores estaduais
- Educação básica Unibanco desenvolve IA para ajudar diretores de escola a pensar