Iges-DF abre processo seletivo para assistente social

Correio Braziliense

O Iges, que administra o Hospital de Base, disse que rescindiu o contrato com a empresa - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu processo seletivo para o cargo de assistente social – psicossocial. O salário é de R$ 3.639,02 e os interessados têm até 17 de setembro para realizar as inscrições pelo site processoseletivo.igesdf.org.br.

O candidato deverá acompanhar todas as etapas, prazos e conteúdo programático por meio da plataforma de processos seletivos do Iges-DF. Para concorrer a uma vaga, é obrigatório ter diploma de graduação em serviço social reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou declaração de conclusão de curso dentro do prazo. Além disso, o concorrente deve possuir experiência mínima de seis meses como assistente social e registro ativo no Conselho Regional de Serviço Social (Cress).

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Após envio da documentação comprobatória, os aprovados serão convocados para a realização de uma prova escrita para avaliação de conhecimentos, com aplicação prevista para 14 de outubro e publicação do resultado da prova em 16 do mesmo mês. A divulgação do resultado final do processo seletivo será em 30 de outubro.



*Estagiário sob supervisão de Ana Sá