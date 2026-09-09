Rejeição eleitoral e indecisos na corrida presidencial de 2026

A mais recente pesquisa do instituto Quaest, divulgada nesta semana, traçou um panorama de forte equilíbrio para a eleição presidencial de 2026. Em uma simulação de segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em situação de empate técnico, indicando que a disputa pelo Palácio do Planalto segue indefinida e altamente polarizada.

O levantamento revela que, às vésperas do pleito, o cenário político continua a refletir a divisão observada em 2022. O empate técnico significa que a diferença percentual entre os dois possíveis candidatos está dentro da margem de erro, tornando impossível apontar um líder. Essa estabilidade na divisão do eleitorado sugere uma base de apoio consolidada para ambos os lados.

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Diante desse equilíbrio, um fator ganha protagonismo para definir o resultado: a taxa de rejeição. A pesquisa mostra que tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro enfrentam resistência de uma parcela significativa dos eleitores. Em um confronto direto, a vitória pode não ser daquele com mais votos convictos, mas daquele que for menos rejeitado pela maioria.

A rejeição funciona como um teto para o crescimento de uma candidatura. Um candidato com alta taxa de eleitores que afirmam que não votariam nele de jeito nenhum tem um desafio muito maior para conquistar os votos necessários, especialmente os que vêm do grupo de indecisos ou de apoiadores de outras candidaturas.

O desafio de conquistar o eleitor indeciso

Com os dois principais polos políticos já com suas bases mobilizadas, a verdadeira batalha eleitoral será travada para conquistar o eleitorado que ainda não tem um candidato definido. Esse grupo, muitas vezes localizado ao centro do espectro político, tende a ser mais pragmático e menos ideológico, buscando a opção que consideram menos arriscada para o país.

Para esses eleitores, a escolha frequentemente se resume a quem eles rejeitam menos. A campanha que conseguir comunicar uma mensagem de maior estabilidade e, ao mesmo tempo, explorar os pontos fracos que alimentam a rejeição do adversário, terá uma vantagem estratégica fundamental na reta final da disputa.

As estratégias das campanhas, portanto, deverão se ajustar a essa realidade. Além de manter o engajamento dos seus apoiadores, os candidatos precisarão modular seus discursos para diminuir a antipatia entre os moderados. Isso pode significar um esforço para se afastar de pautas mais radicais e focar em temas de amplo consenso, como economia e segurança.

O cenário apresentado pela pesquisa Quaest deixa claro que o caminho para 2026 será longo e complexo. A decisão final provavelmente ficará nas mãos dos eleitores que, cansados da polarização, buscarão não necessariamente um candidato que amam, mas um que consigam tolerar na presidência da República.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.