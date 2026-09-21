Eduardo Bolsonaro era escrivão da PF; salário chega a R$ 25,2 mil

Correio Braziliense

O escrivão é responsável por formalizar os procedimentos policiais, como prisões em flagrante e mandados de busca, além de acompanhar interrogatórios e depoimentos. - (crédito: RS/Fotos Públicas)

Eduardo Bolsonaro deixou oficialmente nesta segunda-feira (21) o cargo de escrivão da Polícia Federal, após ser demitido por abandono de cargo. O ex-deputado estava nos Estados Unidos desde 2025 e não retornou ao posto depois do fim do afastamento para o exercício do mandato parlamentar. A saída chama atenção para uma das carreiras da PF, cuja remuneração de escrivão começa em R$ 14.710,10 e pode chegar a R$ 25.250.

Muitos imaginam que o escrivão de polícia é apenas um funcionário administrativo. Na verdade, suas atribuições são essenciais para a investigação criminal. Ele é responsável por formalizar os procedimentos policiais, como prisões em flagrante e mandados de busca, além de acompanhar interrogatórios e depoimentos.

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O profissional também organiza inquéritos, gerencia documentos sigilosos e executa outras tarefas investigativas determinadas pela autoridade policial. É uma função que exige organização, discrição e conhecimento técnico sobre os trâmites legais de um processo investigativo.

Como ingressar na carreira de escrivão

Para se candidatar à vaga, o primeiro requisito é possuir diploma de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Esta é uma vantagem, pois permite que graduados em diferentes campos possam concorrer ao cargo.

Além da graduação, é exigida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior, sem restrições que impeçam a condução de veículos oficiais. O ingresso ocorre por meio de concurso público, um dos mais disputados do país.

O processo seletivo é composto por várias etapas eliminatórias e classificatórias:

Prova objetiva e discursiva;

Exame de aptidão física;

Avaliação médica e psicológica;

Curso de Formação Profissional, realizado na Academia Nacional de Polícia, em Brasília.

Salário e progressão

Conforme a Lei nº 14.875/2024, o subsídio inicial para um escrivão da Polícia Federal na terceira classe é de R$ 14.710,10 (valor vigente desde maio de 2026). A remuneração pode ser acrescida de benefícios como auxílio-alimentação e adicionais por lotação em regiões de fronteira, por exemplo.

A carreira é estruturada em classes, permitindo a progressão salarial com o tempo de serviço e por merecimento. O servidor avança da terceira para a segunda classe, depois para a primeira e, por fim, chega à classe especial. No topo da carreira, o subsídio bruto alcança R$ 25.250,00, consolidando o cargo como um dos mais bem remunerados do serviço público federal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.