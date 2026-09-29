Ciee-DF fecha setembro com 712 vagas de estágio

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação/CIEE)

Por Gabriela Santos*

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) encerra o mês de setembro com um total de 712 vagas de estágio abertas no Distrito Federal. As oportunidades são voltadas para estudantes do ensino médio, de cursos técnicos e do ensino superior, visando impulsionar a inserção produtiva, a qualificação e o desenvolvimento profissional dos jovens no mercado de trabalho. Com esse volume de vagas, o Distrito Federal se consolida como uma das regiões com maior oferta de estágio no país nesta semana, ao lado de estados como São Paulo, Ceará e Bahia, somando-se a um cenário nacional que atinge 6,3 mil oportunidades abertas.

Essa ampla oferta desempenha um papel fundamental na empregabilidade juvenil ao aproximar a teoria acadêmica da prática diária nas empresas. Os estudantes interessados em concorrer devem realizar o cadastro gratuito no site oficial Ciee ou buscar atendimento presencial na unidade física do Setor Sudoeste, em Brasília (DF), lembrando que o preenchimento das vagas ocorre de forma dinâmica ao longo da semana.

A área de administração é o grande destaque no Distrito Federal, concentrando 203 vagas de estágio. Na sequência, as maiores ofertas estão direcionadas para estudantes do ensino médio, com 107 vagas, e para a área de educação, com 63 postos. O restante das oportunidades no DF abrange diversos outros setores, incluindo direito (53), informática (37), contabilidade (35), marketing (25), comunicação (22), design (22), construção civil (20), esportes (19) e administração de nível técnico (18). Em menor escala, há vagas para saúde (10), saúde de nível técnico (10), licenciatura (9), elétrica e eletrônica de nível Técnico (8), secretariado (5) e agropecuária (5), além de chances para alunos de arquitetura e urbanismo, química, farmácia, nutrição, letras e produção mecânica.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*