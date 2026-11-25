Raphaela Peixoto

Vencedoras da 7ª edição do Prêmio Mulheres Inovadoras celebram com seus troféus após a cerimônia do MCTI e Finep. - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/D.A Press)

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) entregaram, nesta quarta-feira (25), os troféus às vencedoras da 7ª edição do Prêmio Mulheres Inovadoras. A cerimônia foi realizada no Auditório Renato Archer, em Brasília. Nesta edição, dez startups lideradas por mulheres, duas de cada uma das cinco regiões do país, receberam o prêmio principal de R$ 120 mil cada. Outras 39 empresas também foram contempladas por concluírem o ciclo de aceleração, com R$ 60 mil cada. Ao todo, foram distribuídos R$ 3,6 milhões.

Criado em 2020, o programa já acelerou 243 startups e destinou R$ 13,6 milhões em premiações. Nesta edição, foram registradas 638 inscrições e realizadas mais de 300 sessões de mentoria. Segundo a gerente do Departamento de Ambiente de Inovação da Finep, Cristiane Abreu, a iniciativa também buscou ampliar a diversidade entre as participantes. Entre elas, estava uma empresária de 79 anos do Amapá.

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Durante a cerimônia, o secretário-executivo do MCTI, Luis Fernandes, destacou a desigualdade de gênero no setor de inovação. Segundo ele, embora as mulheres representem mais da metade da população brasileira, lideram apenas 20% das startups do país. Fernandes também lembrou que Luciana Santos é a primeira mulher a comandar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 41 anos de história. "Precisamos de políticas públicas promotoras que acelerem a superação dessa desigualdade", afirmou.

O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, chamou atenção para a redução da presença feminina nos níveis mais altos da carreira científica. Segundo ele, apesar de as mulheres serem maioria na pós-graduação, ainda enfrentam barreiras para alcançar posições de liderança. Elias defendeu que a equidade de gênero seja tratada como estratégia de desenvolvimento e informou que a participação feminina nos cargos de liderança da Finep passou de 26% para 40%.

O diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Finep, Carlos Aragão, também destacou a subutilização da mão de obra feminina qualificada no ecossistema de inovação brasileiro. Para ele, o país conta com profissionais altamente especializadas, mas precisa ampliar as oportunidades para que esses talentos contribuam com o desenvolvimento econômico.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, defendeu a continuidade de políticas afirmativas para superar as barreiras impostas pela cultura machista. Segundo a ministra, o MCTI aplicou cerca de R$ 2 bilhões em investimentos voltados a políticas de gênero. "Garantir oportunidades para as mulheres não é só questão de justiça, é questão de excelência, porque a diversidade leva à excelência", afirmou.

Ministra descarta cortes no fundo de ciência e tecnologia

Em declaração à imprensa, a titular do MCTI comentou sobre o possível impacto das discussões de ajuste fiscal no orçamento da ciência e tecnologia. A ministra descartou a possibilidade de bloqueios nos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). "No PL 299 não há perigo de contingenciamento para o FNDCT", declarou.

Segundo Luciana, a preservação dos recursos demonstra o compromisso do governo federal com o financiamento da ciência. A ministra acrescentou que as discussões econômicas fazem parte da política macroeconômica e exigem articulação e paciência para viabilizar reformas estruturantes no país.