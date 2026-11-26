Correio Braziliense

GOL abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz - (crédito: Divulgação gol carreiras)

A GOL abriu inscrições para banco de talentos do programa Aprendendo a Voar em todo o Brasil nas áreas de operações de manutenção, operações nos aeroportos e área administrativa. As inscrições vão até 31 de dezembro. São requisitos ter idade mínima de 16 anos, ensino médio cursando ou concluído e disponibilidade para atuação presencial.

Os benefícios incluem plano odontológico, seguro de vida em grupo, vale-refeição, vale-transporte, gympass ou totalpass, clube de parcerias empresas conveniadas e day off de aniversário. Para se inscrever, os interessados devem realizar o cadastro do currículo pela página de carreiras da GOL Linhas Aéreas no site: golcarreiras.gupy.io.

O banco de talentos é destinado a candidatos de todo o Brasil e poderá ser utilizado pela GOL para direcionar jovens às oportunidades do programa Aprendendo a Voar, de acordo com a abertura de vagas nas áreas participantes.