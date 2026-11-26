Entre os produtos que mais pesaram no bolso dos consumidores estão o tomate, com aumento de 46,42% - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (26/11), os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro de 2026. Considerada a prévia da inflação oficial, a pesquisa apontou alta de 0,14% em Brasília. O resultado representa uma desaceleração em relação a outubro, quando o índice registrou variação positiva de 0,28%, e ficou abaixo da média nacional, de 0,22%.

Apesar da alta mais moderada no mês, a inflação acumulada na capital federal chega a 4,24% em 2026. Na comparação dos últimos 12 meses, o avanço é de 4,64%. Em novembro do ano passado, o IPCA-15 de Brasília havia registrado alta de 0,25%.

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Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, cinco apresentaram aumento de preços. O principal impacto veio de alimentação e bebidas, que teve alta de 1,88%, a maior variação para o grupo desde abril de 2022, quando chegou a 2,11%. Sozinho, o segmento contribuiu com 0,32 ponto percentual para o resultado geral do mês.

Entre os produtos que mais pesaram no bolso dos consumidores estão o tomate, com aumento de 46,42%, e a cebola, que ficou 21,03% mais cara. Também houve elevação nos preços do lanche (1,13%) e da refeição (0,48%). Por outro lado, alguns alimentos apresentaram redução, como o feijão-carioca (-2,81%), o leite longa vida (-1,40%) e o café moído (-1,12%).

Outro grupo que registrou aumento foi o de despesas pessoais, com variação de 0,89%. Os principais avanços foram observados nos preços de pacotes turísticos (5,74%), hospedagem (3,95%) e serviços de empregados domésticos (0,62%).

Já o grupo vestuário teve alta de 1,02%, influenciado principalmente pelo aumento nos preços de camisas e camisetas masculinas (2,70%), sapatos femininos (2,22%) e blusas (1,79%).

Na contramão das altas, o grupo transportes apresentou a maior queda do período, de 1,39%, contribuindo para reduzir o índice geral em 0,31 ponto percentual. O resultado foi influenciado principalmente pela redução de 9,99% nas passagens aéreas e de 2,17% na gasolina. Também ficaram mais baratos o seguro voluntário de veículos (-2,00%) e os automóveis novos (-0,44%).

O grupo saúde e cuidados pessoais também registrou queda, de 0,33%. Entre os itens que contribuíram para o resultado estão perfumes (-3,48%), vitaminas e fortificantes (-2,80%) e produtos para a pele (-1,96%).

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