STF manda prender cúpula da PMDF condenada por atos de 8 de janeiro

STF manda prender cúpula da PMDF condenada por omissão nos atos de 8 de janeiro - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Os cinco policiais militares do Distrito Federal condenados por participação e omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 tiveram as prisões determinadas nesta quarta-feira (11/3) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do DF foram condenados por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e omissão imprópria.

Os condenados deverão se apresentar à Corregedoria da PMDF, a pedido da comandante-geral da corporação, Ana Paula Habka. Após passarem pelo Instituto Médico Legal (IML), serão encaminhados ao Complexo Penitenciário da Papuda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por unanimidade, a Primeira Turma do STF condenou cinco dos sete ex-integrantes da cúpula da PMDF denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Foram sentenciados a 16 anos de prisão os coronéis Fábio Augusto Vieira, então comandante-geral da corporação; Klépter Rosa Gonçalves, então subcomandante-geral; Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-chefe do Departamento de Operações; além de Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues. Por insuficiência de provas, o colegiado absolveu o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins.

Além das penas de prisão, os réus receberam 100 dias-multa (cada dia-multa no valor equivalente a um terço do salário mínimo) e perderam os cargos públicos. Também foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos — valor que deverá ser dividido entre todos os condenados pelos atos de 8 de janeiro.

O Correio segue acompanhando o caso. Aguarde mais informações.

