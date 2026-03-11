Foragido por homicídio e receptação é capturado em Samambaia

Foragido foi levado à 26ª DP, em Smamabaia Norte, para início do cumprimento das penas - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)

Um homem de 38 anos, considerado de alta periculosidade e foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na QS 212 de Samambaia. O suspeito também era alvo de mandados em aberto por roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação e uso de documento falso.

A abordagem, ocorrida na noite dessa terça-feira (10/3), aconteceu no momento em que o homem saía de uma residência no Conjunto 12 e se dirigia a um veículo Ford Fiesta vermelho estacionado nas proximidades. Após o cerco das equipes, foi confirmada a identidade do autor e a existência dos dois mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário.

O criminoso já acumulava diversas condenações por delitos praticados tanto no DF quanto no estado de Goiás, por isso, a operação contou com um trabalho integrado entre o Batalhão de Policiamento de Choque (PATAMO), a Polícia Militar de Goiás e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-DF).

Após a detenção, o homem foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para o cumprimento das ordens judiciais e agora permanece à disposição da Justiça para o início do cumprimento de suas penas. O veículo utilizado pelo foragido também foi apreendido e removido ao depósito do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).