Design único: Nova rota de turismo passeia por pontos arquitetônicos de Brasília

Entre curvas, aço retorcido e uma arquitetura de encantar os olhos, Brasília se destaca por seu design único. Por isso, em 2017, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) concedeu o título de Cidade Criativa do Design — fora a capital federal, o Brasil possui outras duas cidades com esse título: Curitiba e Fortaleza. Ontem, o II Fórum das Cidades Criativas do Design teve início para debater novas ideias e promover um intercâmbio cultural para o desenvolvimento urbano sustentável das cidades. Um dos pontos altos do primeiro dia do fórum foi a apresentação da próxima rota turística de Brasília.

A Rota do Design do Distrito Federal apresenta a capital por meio de uma perspectiva do design, unindo arte, urbanismo e arquitetura. O city tour reuniu 16 designers de todo o Brasil para apreciar a nova investida turística da capital.

Com atuação e realização da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur DF), a rota tem previsão para ser entregue até o fim deste ano. O subsecretário de turismo do Distrito Federal, Franklin da Cruz, comentou sobre a importância de promover o design arquitetônico da capital. "Brasília já é conhecida no mundo todo por essas características. Com essa rota, queremos fomentar essa parte significativa da cidade e contar a história da nossa cidade", afirmou. Ainda segundo ele, a rota foi feita com a colaboração de 120 designer do Conselho de Design do Instituto da Associação Comercial do Distrito Federal, que apontaram, em um questionário, quais pontos deveriam estar na rota.

Ela percorre caminhos que mais representam os conceitos de arquitetura e design de Brasília, planejados por Juscelino Kubitschek e executados por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. O design único encanta turistas de todo o país. Esse é o caso da designer carioca Cláudia Ferrari, 33 anos, que visitou Brasília pela primeira vez para participar do fórum. Durante o passeio, ela afirmou estar maravilhada com os lugares. "Estou vendo de perto tudo que eu só ouvia falar. Estar conhecendo a história da construção dessa cidade tão importante é incrível", disse.

Acompanhados pelo guia Sérgio Afonso, o passeio passou por monumentos como a Praça dos Cristais, o Setor Militar Urbano (SMU), o Memorial JK, o Parque da Cidade e a Fundação Athos Bulcão, clássicos cartões-postais da capital. O guia fez questão de mostrar o amor incondicional que tem pelo lugar onde nasceu e foi criado. "Meu pai ajudou a construir Brasília. Isso ninguém tira da minha família. É um sentimento único apresentar todas essas belezas. Me sinto muito orgulhoso", contou.

Autodidata, ele afirmou que aprendeu sobre a cidade por conta do encanto que tem pelo lugar. "Eu amo cada pedaço dessa cidade, cada monumento. Faço questão de enaltecer tudo que posso nela", complementou.

Brasília não conquista só os que nasceram aqui. O poder de atração da capital também surte efeitos até em quem nasceu na cidade maravilhosa e mora, hoje, no Canadá. Bruno Porto, 54, conhece muito bem Brasília e se define como "um brasiliense de coração". Ele morou aqui entre 2012 e 2018 e também coordenou o curso de design no Centro Universitário IESB.

O designer também ressalta que a iniciativa de uma rota focada na arquitetura é muito importante para a capital. "Hoje, por exemplo, visitamos diversos monumentos que são bem conhecidos, mas vimos alguns que precisam de mais atenção, como a Praça dos Cristais. Brasília é fantástica, porque tem grandes monumentos e outros tantos que você descobre a cada visita que faz."

Cidade dos azulejos

Uma das características mais marcantes da cidade são os famosos azulejos do artista Athos Bulcão (1918-2008). Suas obras mais marcantes estampam diversas paredes da capital, incluindo órgãos públicos e até o revestimento dos banheiros públicos do Parque da Cidade. A última parada que o Correio acompanhou, ontem, foi na Fundação Athos Bulcão, na W3 Sul, criada para preservar o acervo e a memória do artista.

De Curitiba, outra cidade do design pela Unesco, Rosângela Souza Araújo, 41, comenta que o espaço é um ponto importante para a história de Brasília. "É incrível ter um espaço reservado para as obras dele. Possuem um valor inestimável", disse. Ela comenta que caminhar por Brasília é como estar em uma Disnelândia. "Conhecer o Plano Piloto e esses edifícios que são datados da época do Juscelino, que são projetos originais do Júlio Costa e do Oscar Niemeyer, são a cereja do bolo para quem está fazendo um city tour aqui em Brasília", afirmou.

Sobre o título que Brasília recebeu em 2017, Rosângela comenta que é mais do que justo a capital ocupar esse lugar. "Não só pelo centro de Brasília, mas eu entendo que a comunidade de design de Brasília entende o valor dos processos de planejamento e de melhoria da qualidade de vida. Para quem quer entender sobre design, eu tenho certeza que, em Brasília, estará bem assistido por ótimos profissionais", ressaltou.

A paulista Ruth Klotzel, 67, comentou sobre a importância do design de Brasília. "Na época em que foi feita, a cidade apresentou uma arquitetura inovadora para o mundo. Foi um design muito ousado", disse. Assim como Rosângela, Ruth também se aprovou o novo roteiro. "A rota é maravilhosa. É a minha quinta vez em Brasília e tem lugares que eu não havia ido", acrescentou.

O Fórum

O Fórum foi sediado pela primeira vez em Brasília em junho de 2024, também realizado pela Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF). A segunda edição do Fórum Cidades Criativas Design é realizado pelo Instituto ACDF - Associação Comercial do Distrito Federal, e contou com o apoio do GDF e a Setur. O evento continua até a próxima sexta (13/3), na Associação, com debates e palestras. Hoje, os temas abordados serão "O Design Brasileiro" e "Design Sem Fronteiras", com palestrantes como o designer, professor e consultor Bruno Porto.



