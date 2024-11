Convest divulga lista de aprovados para a 2º fase do vestibular da Unicamp

CB Correio Braziliense

Campus da Unicamp em Limeira, município de São Paulo. - (crédito: Divulgação)

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) está antecipando a divulgação da lista dos candidatos aprovados na 1ª fase do Vestibular Unicamp 2025, que está disponível na página da Comvest, com 13.011 candidatos que convocados para a 2ª fase. Além disso, os locais de prova poderão ser consultados individualmente pelos candidatos a partir de 22 de novembro, na página do Vestibular Unicamp 2025.

A segunda fase será realizada em 1º e 2 de dezembro de 2024, com duração de cinco horas em cada dia. O tempo mínimo de permanência é de duas horas. A segunda fase é constituída de provas com questões dissertativas. As provas têm uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em 1ª opção (ciências biológicas/saúde; ciências exatas/tecnológicas, ciências humanas/artes). Cada questão dissertativa vale quatro pontos, cada uma contendo dois itens, valendo dois pontos cada.

As provas serão realizadas nas cidades: Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba. Além do estado de São Paulo, as seguites capitais também realizaram o vestibular: Belo Horizonte, em Minas Gerais; Brasília; Curitiba; Fortaleza; Recife e Salvador.

A Comvest está disponibilizando, também, as notas de corte por curso e a tabela com a relação candidatos-vaga para a 2ª fase. Já as notas obtidas individualmente pelos candidatos na primeira fase estarão à disposição para consulta a partir de quinta-feira (14/11). Neste ano, 58.489 candidatos fizeram a prova da 1ª fase, realizada em 20 de outubro, para o ingresso pelo Vestibular Unicamp 2025, são oferecidas 2.537 vagas em 69 cursos de graduação da universidade .