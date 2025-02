Estudante comemora primeiro lugar em medicina pelo vestibular da UnB

JG Júlia Giusti*

Calouro de medicina da UnB pelo vestibular tradicional 2025, Matteo Rocha comemora aprovação em 1º lugar do curso - (crédito: Júlia Giusti)

Aprovado em primeiro lugar em medicina — curso mais concorrido — no vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB), divulgado nesta segunda-feira (3/2), Matteo Costa Rocha, 20 anos, é o segundo colocado do câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto). O nome do primeiro aprovado no câmpus, que passou para engenharia elétrica, ainda não foi divulgado.

Matteo Costa conta que a notícia foi inesperada, já que estava aguardando com mais expectativas o resultado de outras seleções além da UnB, como o do Exame Nacional do Ensino Médio e da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs). “Foi uma grande surpresa, a sensação de descobrir a aprovação é indescritível, felicidade sem igual. Lá em casa, recebi várias ligações e também liguei para contar a novidade. Esse é o melhor dia da minha vida”, descreve.

O estudante também se diverte ao lembrar a recepção positiva dos veteranos na universidade. “Estava todo mundo querendo saber quem eram os calouros, já vieram jogando farinha em mim e me enturmei rápido, foi bem legal”, relata.

A rotina de estudos do calouro de medicina foi intensa, frequentando cursinhos durante dois anos. No entanto, ele considera que, para além da dedicação, ter uma rede de apoio, lazer, exercício físico e bom sono e alimentação foram fundamentais para a conquista da vaga.

“Eu estudava desde cedo até a hora do almoço, e desde o almoço até a hora de dormir. Mas o que mais faz diferença é você ter um grupo de apoio ao seu redor: família e amigos, e não abdicar do que você gosta para estudar para o vestibular, se alimentar bem, fazer exercício físico e dormir bem”, compartilha.



*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues

%MCEPASTEBIN%