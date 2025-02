Vestibular tradicional da UnB: conheça o primeiro lugar do câmpus Ceilândia em fisioterapia

FN Fabio Nakashima*

Guilherme Campello, tem se preparado desde 2022 para o objetivo de cursar medicina - (crédito: Arquivo pessoal)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta segunda-feira (3/2), a lista dos aprovados no vestibular tradicional de 2025. Entre os milhares de candidatos que disputaram uma vaga, o brasiliense Guilherme Campello, 20 anos, destacou-se ao conquistar o primeiro lugar no curso de fisioterapia no câmpus Ceilândia.

A notícia chegou a ele de forma inesperada, enquanto estava no cursinho ao lado de um amigo. "Recebi a notícia através de um ligação do Cebraspe (banca organizadora do vestibular da UnB) e fiquei muito animado. Embora não seja o curso que venho me dedicando para entrar, foi ótimo para dar um ânimo", conta Guilherme.

O estudante tem se preparado desde 2022 com o objetivo inicial de ingressar em medicina. No entanto, diante das dificuldades do percurso e do intenso ritmo de estudos, decidiu tentar fisioterapia, uma área que sempre lhe despertou interesse. "Minha rotina de estudos tem cerca de 8 horas por dia. Utilizei várias técnicas, dependendo da matéria, mas recomendo muito o uso de flashcards", revela.

Agora, aprovado na UnB, Guilherme se junta a outros calouros que comemoram a entrada na instituição federal. Para os selecionados, o próximo passo é a Agenda do Calouro no site do Cebraspe e nos canais oficiais da universidade. Os vestibulandos também devem ficar atentos às datas e à documentação necessária para garantir a vaga.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá