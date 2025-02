Unicamp divulga lista de aprovados na 3ª chama do vestibular

CB Correio Braziliense

Campus da Unicamp em Limeira, município de São Paulo. - (crédito: Divulgação)

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou a lista de convocados na 3ª chamada no vestibular da Universidade de Campinas (Unicamp) de 2025 e nas modalidades Vagas Olímpicas e Enem-Unicamp. Os candidatos deverão consultar as listas na página eletrônica da Comvest.

Estão sendo convocados 531 candidatos no Vestibular, 149 candidatos na modalidade Enem e 67 para as vagas olímpicas. Todos os convocados nesta chamada deverão realizar sua matrícula nesta terça-feira (11), das 9 horas às 17 horas, exclusivamente pela internet, na página da Comvest, utilizando seu número de inscrição e senha.

As orientações sobre os procedimentos da matrícula estão disponíveis em cada modalidade, na página da Comvest. Os candidatos convocados para a matrícula em mais de uma modalidade deverão escolher em qual processo fazer matrícula e efetivá-la usando a senha específica da modalidade, criada no momento daquela inscrição. Os candidatos convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula eletrônica ficam excluídos da modalidade. Para candidatos ainda não convocados, a Comvest abrirá no dia 11 de fevereiro, a declaração de interesse por vagas, conforme informações abaixo.

A quarta chamada do Ingresso Unicamp 2025 será divulgada em 17 de fevereiro. As notas dos candidatos estão disponíveis para consulta, na página de cada modalidade. Estão previstas oito chamadas para o Vestibular Unicamp 2025 e cinco chamadas para as outras duas modalidades.