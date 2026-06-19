Ibmec abre inscrições para vestibular do 2º semestre

Ana Carolina Alves

Ibmec abre inscrições para vestibular com provas em junho - (crédito: Ibmec/Divulgação)

O Ibmec abriu inscrições para o vestibular tradicional do segundo semestre de 2026, com vagas em cursos de graduação nas unidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Os interessados podem se inscrever até 22 de junho, às 18h, por meio do site oficial da instituição. O processo seletivo inclui prova objetiva, redação e uma dinâmica de grupo obrigatória, que poderá ser realizada de forma on-line, mediante agendamento prévio.

As provas presenciais serão aplicadas nos quatro campi da faculdade, nos dias 26 e 27 de junho, de acordo com a escolha do candidato. Para quem optar por realizar o exame em cidades onde o Ibmec não possui campus, a aplicação será exclusivamente no dia 26/6. O Ibmec disponibilizará locais de prova em Campinas, Fortaleza, Goiânia, Niterói, Petrópolis, Recife, Ribeirão Preto e Salvador.

Entre os cursos oferecidos estão Administração, Direito, Ciências Econômicas, Engenharia de Software, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Arquitetura e Urbanismo, Publicidade e Propaganda, além de formações na área de tecnologia, como Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Full Stack Development) e Engenharia da Computação.