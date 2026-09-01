Curso preparatório de medicina disponibiliza aulas gratuitas de biologia

Correio Braziliense

As aulas podem ser acompanhadas gratuitamente pelo canal oficial do FOCO MEDICINA no YouTube - (crédito: Divulgação / Foco Medicina)

Pensando em ajudar vestibulandos de medicina, o curso preparatório Foco Medicina desenvolveu um projeto que oferece aulas gratuitas e reúne mais de 7 mil estudantes na comunidade do Telegram. Criado em 2019, o Comu é a iniciativa gratuita do curso preparatório para estudantes e vestibulandos que desejam fortalecer os conhecimentos em biologia.

Com lives gratuitas todas as quintas e à frente da iniciativa está Carol Braga, professora e diretora do Foco Medicina. O conteúdo é aberto ao público e pode ser acompanhado por estudantes do Rio de Janeiro e de outras regiões do país, sem a necessidade de matrícula em um curso preparatório.

Os conteúdos estão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube do projeto Foco Medicina e em formato de podcast no Spotify. Além das aulas semanais, o projeto conta com o segmento Pílulas de Biologia, conteúdos rápidos e didáticos voltados aos estudantes que precisam revisar ou aprofundar conceitos da disciplina. Ao todo, são mais de 230 episódios divulgados nos perfis além das aulas ao vivo.