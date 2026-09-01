Nikolas anuncia pedido de investigação contra Moraes

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nesta terça-feira (1º/9) que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. A iniciativa ocorre após novas informações divulgadas sobre a relação do magistrado com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.



Além da investigação, o parlamentar pretende solicitar o afastamento cautelar de Moraes das funções no Supremo enquanto os fatos forem apurados. Segundo a assessoria de Nikolas, a medida será protocolada na própria Corte e tem como objetivo investigar supostas irregularidades atribuídas ao ministro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mendonça aciona PGR sobre citação a Gonet em celular de Vorcaro

O deputado também informou que pedirá a prisão preventiva de Moraes. A solicitação deverá integrar a mesma iniciativa que será encaminhada ao STF. A assessoria não apresentou, até o momento, detalhes sobre os fundamentos jurídicos que serão utilizados para sustentar o pedido.



As medidas anunciadas por Nikolas ocorrem horas depois em que vieram a público novas informações da investigação sobre Vorcaro. A Polícia Federal identificou Moraes como destinatário de mensagens enviadas pelo banqueiro, nas quais ele teria buscado ajuda em relação a medidas da PF e da Procuradoria-Geral da República. Também são analisados um contrato entre o Banco Master e o escritório da mulher do ministro, Viviane Barci de Moraes.