JP João Pedro de Lara Resende

No Darcy Ribeiro, o curso mais procurado é medicina, com 2.629 inscrições para 10 vagas, segundo o Cebraspe - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A Universidade de Brasília (UnB) aplica, no sábado (21) e no domingo (22), as provas do vestibular para ingresso no segundo semestre de 2027. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que executa a seleção, registrou 15.064 candidatos para 1.074 vagas em cursos presenciais de graduação nos câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.

O Darcy Ribeiro, no Plano Piloto, oferece 885 vagas; Ceilândia, 76; Gama, 70; e Planaltina, 43. O Cebraspe registrou ainda 583 inscrições de treineiros, que fazem as provas para avaliar os próprios conhecimentos e não podem usar a nota para ingressar na UnB.

Medicina é o curso mais procurado

No Darcy Ribeiro, o curso mais procurado é medicina, com 2.629 inscrições para 10 vagas, segundo o Cebraspe. Direito diurno (1.189), psicologia (964), direito noturno (786) e relações internacionais (521) completam os cinco primeiros.

Nos demais câmpus, os cursos com mais inscrições são engenharia de software, no Gama (487 para 14 vagas); fisioterapia, em Ceilândia (285 para 13); e gestão do agronegócio, em Planaltina (12 para 13).

Por câmpus, o Cebraspe contabilizou 11.580 inscrições no Darcy Ribeiro diurno, 1.985 no noturno, 781 em Ceilândia, 699 no Gama e 19 em Planaltina (16 no diurno e 3 no noturno).

O que será cobrado em cada dia

No sábado, os candidatos fazem a prova de conhecimentos I, com 20 itens de língua estrangeira (espanhol, francês ou inglês, conforme a opção); a de conhecimentos II, com 100 itens de língua portuguesa e literaturas, geografia e história, artes, filosofia e sociologia; e a redação em língua portuguesa, de no máximo 30 linhas, escrita à mão. No domingo, a prova de conhecimentos III tem 120 itens de biologia, física, química e matemática.

Cada dia de prova dura cinco horas, com início às 13h (horário de Brasília). Os itens são de quatro tipos: certo ou errado, resposta numérica de 000 a 999, múltipla escolha com quatro opções e resposta construída, escrita à mão. Nos de certo ou errado e nos de múltipla escolha, o erro desconta pontos.

Regras para o dia da prova

A consulta ao local de prova é individual e obrigatória no site do Cebraspe, disponível desde 13 de novembro, e o candidato só pode fazer a prova no endereço indicado. Os portões abrem às 11h30 e fecham às 12h30 em ambos os dias, conforme o Edital nº 14. As provas são aplicadas no Distrito Federal; em Alto Paraíso de Goiás, Formosa, Goiânia e Valparaíso de Goiás, em Goiás; e em Uberlândia, em Minas Gerais.

É preciso levar o documento de identidade original, o comprovante de inscrição e uma caneta esferográfica de tinta preta com corpo transparente. Será eliminado quem for flagrado com aparelhos eletrônicos, como celulares e relógios, óculos escuros, lápis, borracha, marca-texto, boné, chapéu ou gorro, embalagens não transparentes ou armas brancas. Só é permitido sair com o caderno de provas nos últimos 15 minutos, e é obrigatório permanecer no local por pelo menos uma hora após o início

Gabarito e resultado

O gabarito preliminar dos itens de certo ou errado, de resposta numérica e de múltipla escolha fica disponível de 23 a 25 de novembro, a partir das 19h. O padrão preliminar dos itens de resposta construída e da redação sai em 23 de novembro, e os recursos podem ser enviados em 24 e 25 de novembro.

Os gabaritos definitivos e o resultado provisório dos itens de resposta construída e da redação saem em 16 de dezembro. O resultado final e a convocação para o registro acadêmico em primeira chamada estão previstos para 12 de fevereiro de 2027.

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