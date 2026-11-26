Correio Braziliense

Joaquim Neto - professor de química e orientador do conexão universidade - (crédito: acervo pessoal)

*Por Syara Estrela

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB), cuja primeira prova foi aplicada em 1996, completa 30 anos. A terceira etapa da seleção (PAS 3), referente ao Subprograma 2024 (triênio 2024/2026), ocorre neste domingo (29), exclusivamente no Distrito Federal. O processo reúne cerca de 11,7 mil candidatos. A prova do PAS 1 ocorre no dia seis de dezembro e a do PAS 2, em 13 de dezembro.

As inscrições das três etapas somadas saltaram de 45.640 para 54.740 em relação ao ano passado, crescimento de 19,9%, o equivalente a 9.100 novos inscritos, impulsionado por alta de 25,7% no PAS 1 e de 25% no PAS 2. Nesta edição do PAS 3, estão em disputa 4.930 vagas distribuídas entre os câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina, sendo 2.813 para ingresso no primeiro semestre letivo de 2027 e 2.117 para o segundo semestre. A seleção conta com prova de conhecimentos e prova de redação em língua portuguesa, com divulgação do resultado final e convocação em primeira chamada, prevista para 17 de fevereiro de 2027.

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No levantamento enviado pelo Decanato de Ensino de Graduação (DEG) à Secretaria de Comunicação (Secom) para ingresso em 2027, medicina, psicologia, direito e engenharias aparecem como cursos mais disputados no Darcy Ribeiro. Nos demais câmpus, sobressaem fisioterapia em Ceilândia, engenharia de software no Gama e gestão do agronegócio em Planaltina.

30 anos do PAS

A trajetória de 30 anos do programa também atravessa a história de quem hoje prepara os candidatos. Professor de química, mentor da 3ª série e orientador do projeto Conexão Universidade no Colégio Marista, Joaquim Neto ingressou na UnB em 1999, justamente na primeira turma do PAS. Ele lembra que o exame nasceu com formato bem distinto do atual, com 45 questões divididas por disciplinas isoladas, valendo 45 pontos, e foi reformulado ao longo dos anos até chegar ao modelo interdisciplinar de hoje, com 120 itens integrados na terceira etapa e uma matriz de obras previamente divulgada.

Implantado por volta de 2010 e consolidado há mais de 15 anos na escola, o Conexão Universidade atua como mentoria contínua desde a 1ª série do Ensino Médio e une planejamento de estudos, análise de notas de corte, diálogo com as famílias, cerca de nove simulados anuais do PAS e visitas a instituições de ensino superior. Segundo Joaquim Neto, cerca de 70% dos estudantes da instituição miram a UnB e praticamente todos planejam cursar o ensino superior, no Brasil ou no exterior. Para ele, como as escolas já dominam a estrutura do exame, o maior desafio no dia da prova não costuma ser o tempo.

“Acompanhar o PAS desde a primeira turma até o formato atual mostra como a avaliação amadureceu, mas o segredo continua sendo ler cada item com calma e não cair na armadilha da pressa.” comenta Joaquim Neto.

Também professora de química e mentora da 3ª série, Akemi Vidigal Carvalho destaca o caráter gradativo do programa. Enquanto o PAS 1 funciona como primeiro contato dos jovens com os vestibulares, o PAS 3 apresenta nível mais complexo e decisivo. Ela aponta que cerca de 30% da prova gira em torno das obras da matriz, que na Química costumam dialogar com eletroquímica, além de conteúdos recorrentes como química orgânica, reações orgânicas e polímeros. Akemi ainda alerta para o risco eliminatório da língua estrangeira na terceira etapa, já que zerar ou negativar nessa área, que tem poucas questões, desclassifica o candidato.

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Na estratégia de prova, Akemi orienta começar lendo a proposta de redação para buscar inspiração nos textos motivadores, priorizar os itens do tipo C (questões de múltipla escolha), que valem o dobro das questões do tipo A (questões de julgamento certo ou errado) e têm penalidade menor, permitindo chute consciente por eliminação, e anular marcações erradas no gabarito para não perder pontos. Para ela, a revisão constante desde o início do ano, aliada a provas anteriores e simulados é o caminho mais seguro para a etapa final.

“É importante que se atentem as obras e tentem correlacionar com as disciplinas. Na reta final, revisar os próprios erros faz toda a diferença para não deixar pontos escaparem.” Afirma Akemi Vidigal Carvalho.

Os sonhos continuam neste domingo

Do lado de quem encara a avaliação neste domingo, Larissa de Jesus Soares, estudante do ensino médio integrado a audiovisual no Instituto Federal de Brasília (IFB) mira vaga em publicidade e propaganda na UnB pelo sistema de cotas baixa renda e pretos, pardos e indígenas (PPI), política que garante que a universidade pública seja para todos. Após participar de todos os processos seletivos possíveis para entrar na instituição, ela conta que a experiência no PAS 1 e no PAS 2 trouxe mais segurança para lidar com a responsabilidade da 3ª etapa, complementando os conteúdos da escola com vídeos e textos na internet.

Entre as obras cobradas, a candidata destaca o interesse pelas produções audiovisuais e de artes visuais, como “Genial andar de bike”, de Kobra, mas aponta os textos extensos como principal obstáculo na reta final da prova, quando o cansaço dificulta a leitura.

“Durante essa semana, preferi dar uma diminuída no ritmo, principalmente porque passei as últimas semanas revisando para as outras provas que aconteceram no mês.” afirma Larissa Soares. Como estratégia, ela planeja revisar redação, por conta da variedade de gêneros que o PAS pode cobrar, manter a véspera leve e deixar em branco os itens do tipo A sem certeza para não comprometer os pontos já garantidos.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá